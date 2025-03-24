《駐京專電》跨國藥企阿斯利康在京布局研發中心，投資２５億美元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》跨國醫藥企業阿斯利康２１日與北京經濟

技術開發區完成簽約，將在北京投資２５億美元，建立第六個全球戰略研發中心以及高標準產業

化項目。這是近三年來北京生物醫藥領域最大的單筆投資。



此次阿斯利康投資建立的全球戰略研發中心，位於北京經開區的國際醫藥創新公園。這是繼

上海後，該公司在中國建立的第二個全球戰略研發中心。阿斯利康將加強與研究機構、生物技術

公司合作，並以先進的人工智能和數據科學實驗室為支撐，推動藥物早期研究和臨床開發。阿斯

利康全球首席執行官蘇博科表示，「這項投資彰顯了公司對北京生命科學創新生態和中國生物醫

藥產業發展的信心。」



阿斯利康還將與康泰生物成立一家新的合資企業，進行呼吸道疾病和其他傳染性疾病創新藥

品的開發、生產和商業化。該合資企業將依托中國領先的智能制造和數字化能力，打造全球醫藥

工廠新標桿。



阿斯利康還與北京大學腫瘤醫院簽署合作協議，將在轉化醫學研究、數據科學和臨床開發領

域建立戰略合作夥伴關係。此外，阿斯利康還簽署了其他合作與授權協議，包括與和鉑醫藥達成

多特異性抗體的研發合作等。



值得一提，阿斯利康的在華高層早前被北京當局拘留，他們涉嫌在藥品進口、數據隱私和保

險報銷方面存在違法行為，正被調查。

