《打擊貪腐》涉嫌受賄、玩忽職守，北京原副市長高朋被提公訴

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京市人民政府原黨組成員、副市長高朋

涉嫌受賄、玩忽職守一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山西省呂梁

市人民檢察院審查起訴。近日，呂梁市人民檢察院已向呂梁市中級人民法院提起公訴。



＊嚴重不負責任，致使公共財產遭受損失＊



檢察機關起訴指控：被告人高朋利用擔任京投公司總經理助理兼融資建設部經理、副總經理

，北京地鐵十號線投資有限責任公司董事長兼總經理，北京市豐台區副區長，北京市發展和改革

委員會副主任，北京市順義區區委副書記、區長、區委書記等職務上的便利，為他人謀取利益，

以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取

不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；高朋身為國家機關工作人員，嚴重不負責任，

致使公共財產遭受損失，情節特別嚴重，依法應當以受賄罪、玩忽職守罪追究其刑事責任。



此前報道稱，中央紀委國家監委對高朋嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。高朋理想信

念崩塌，背離初心使命，在重大風險考驗面前退縮不前、逃避責任，在政治上造成不良影響；無

視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，安排管理和服務對象為其家庭提供「

保姆式」服務；組織意識淡漠，違規在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益，弄虛作假，騙取

學歷、學位；廉潔底線失守，違規收受禮金，違規買賣股票，借用管理和服務對象大額錢款，搞

權色交易；貪圖享樂，追求低級趣味；毫無紀法觀念，搞權錢交易，利用職務便利為他人在入職

晉升、企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；玩忽職守，給國家利益造成重大

損失。

