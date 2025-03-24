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AH股新聞

24/03/2025 11:02

【發展論壇】渣打集團溫拓思：中國經濟政策令人振奮，會持續投資

　　《經濟通通訊社２４日專訊》「中國發展高層論壇２０２５年年會」於３月２３日至２４日
在北京舉行。渣打集團行政總裁溫拓思（Ｂｉｌｌ　Ｗｉｎｔｅｒｓ）在會議期間表示，中國的
經濟政策既令人振奮，又展現出謹慎穩健的風格，這種平衡至關重要，有效避免了過度刺激可能
帶來的風險，而中國正在精準地把握這種平衡。
　
　　溫拓思表示，渣打在華業務多元且豐富，涵蓋多個領域，且呈現出快速增長的態勢。他強調
：「我們感到在中國受到歡迎，也十分願意繼續在華投資。」他同時表示，長期以來，渣打在金
融科技與數據領域持續大力投入，並在中國和全球積累了眾多卓越的合作夥伴。未來，渣打將繼
續推動這種互利共贏的合作模式，進一步深化業務布局。
　
＊渣打計劃今年在長三角新開設第三家優先私人理財中心＊
　
　　談及未來中國有前景的行業，溫拓思表示，中國在新經濟領域佔據著極為強勁的地位。在清
潔技術領域，中國已經保持領先地位多年，而在電動汽車及其完整產業鏈上的發展同樣令人矚目
。中國在數據和人工智能等前沿技術領域的自主研發成果，以及人工智能工具在眾多面向消費者
和企業應用中的廣泛融合，都令人振奮。
　
　　在業務拓展方面，渣打持續加碼在中國的財富管理服務。渣打計劃今年在長三角新開設第三
家優先私人理財中心，與北京、上海的中心形成協同布局，進一步完善渣打的財富管理網絡。此
外，渣打始終深度參與跨境金融業務，積極助力中國企業出海，同時為國際企業進入中國市場提
供全方位支持。在支付市場和貨幣市場，渣打也進行了積極的業務布局。（ｅｗ）

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