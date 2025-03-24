【ＡＩ】百度北京舉辦ＡＩ開放日，對話式無代碼工具秒噠上線

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》百度（０９８８８）今日在京舉辦百度

ＡＩ開放日活動，宣布國內首個「對話式」應用開發平台秒噠正式全量上線，用戶可以前往首頁

體驗Ｈ５和網站開發。



作為國內首個對話式應用開發平台，秒噠以「無代碼編程＋多智能體協作＋多工具調用」的

技術組合，顛覆傳統開發流程。用戶僅需通過自然語言描述需求，即可自動生成完整功能代碼，

實現「３分鐘生成＋１小時迭代」的開發體驗；「智能體協作矩陣」內置十餘個垂直領域智能體

，用戶可根據任務需求動態調整策略和行為，靈活組建不同技能的虛擬開發團隊；此外，平台還

集成了多種第三方工具和服務，能夠實現與各種數據源和工具的無縫對接，構建從需求到部署的

全鏈路支持。



在去年１１月的百度世界大會上，秒噠首次發布亮相，提出「多智能體協同」概念，發布即

吸引超２００００家企業申請內測。



百度集團副總裁袁佛玉發表致辭稱，過去兩年，大家共同見證了大模型行業的狂飆，從去年

開始，智能體也成為輿論場的熱門話題，在智能體大爆發的前夜，百度希望可以幫助每家企業每

個人成為這場革命的受益者。

