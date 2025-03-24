中石化：美關稅對集團影響可控，未來三年分紅比例不低於６５％

《經濟通通訊社２４日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）副董事長兼總裁

趙東於業績記者會表示，美國對華加徵關稅對油氣領域有所影響，惟認為影響不大。他指出，集

團來自美國的油氣比例相對低，未來集團亦會在全球層面調整原油及天然氣的進口來源，以平衡

相關影響。



對於化工產品出口方面，美國佔集團整個化工出口的比例亦非常低，他認為，關稅對集團影

響可控，同時集團亦積極地應對。



＊將在平衡現金流、股東分紅下優化投資方向＊



趙東表示，集團今年投資規模較去年有所減少，但仍然保持較高的投資強度，未來集團將平

衡現金流、股東分紅等，將一些煉油化工以及銷售網絡進入優化投資。



＊今年化工產品需求續上升＊



對於化工業務方面，他指出，集團將根據市場的情況合理地優化、調整投資節奏，特別是把

每個項目的投資控制好，集團最為關注投產後項目的投資收益能否受到保障。他又指出，中國經

濟正穩步上升，對化工產品需求亦會上升。



他續指，集團未來將調整結構，將落後、低效的煉油產能設施關閉，再投資更多於一些大型

煉化基地。



＊未來三年分紅比例料不低於６５％＊



中石化財務總監壽東華預期，今年計劃生產原油約２﹒８億桶；生產天然氣約１﹒４５萬億

立方英尺；加工原油約２﹒５５億噸，生產成品油１﹒５５億噸；生產乙烯１５５９萬噸。



中石化副總裁、董事會秘書黃文生指出，集團目標未來三年分紅比例不低於６５％。

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