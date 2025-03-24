上海電氣子公司一項標的資產減價１０％第三次掛牌轉讓

《經濟通通訊社２４日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）稱，子公司寧
波海鋒公開掛牌轉讓所屬位於余姚市小曹娥鎮濱海新城興業路北側、曹一北路西側的一宗國有土
地使用權及相關在建工程（標的資產）轉讓公告期較早前屆滿，未徵集到意向受讓方。寧波海鋒
將以第二次掛牌價格下浮１０％進行第三次掛牌轉讓，若仍未徵集到意向受讓方，則終止掛牌。
（ｒｈ）
【你點睇？】長和日前宣布出售43個港口惹爭議，你是否認同是次長實的港口交易？你認為最終雙方能否完成交易？► 立即投票
24/03/2025 18:11
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