《神州頭條》財經報章頭版摘要：李強稱實施更加積極有為宏觀政策

《經濟通通訊社２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中財委副主任韓文秀：今年中國經濟有望實現良好開局

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中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀３月２３日在中國發展高層論壇２０２５年

年會上表示，今年以來，中國經濟延續回升向好態勢，有望實現良好開局，宏觀政策還有較大的

逆周期調節空間，中國有信心以高質量發展為世界繁榮發展增加穩定性和確定性。



工信部李樂成：支持外資企業在華設立研發中心

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工業和信息化部黨組書記李樂成３月２３日在中國發展高層論壇２０２５年年會上表示，工信部

將促進科技成果轉化應用，出台推進科技服務業高質量發展的實施意見。李樂成介紹，中國深入

實施創新驅動發展戰略，堅持以科技創新引領產業創新，健全產業科技創新體系，創新能力持續

提升，創新成果加速湧現，創新對新型工業化的驅動更加有力，產業科技創新這一「關鍵變量」

正加速轉化為新質生產力的「最大增量」。



投資標的不斷豐富，公募ＲＥＩＴｓ進入常態化發行新階段

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南方順豐物流ＲＥＩＴ公眾投資者發售部分３月２１日提前結募；匯添富上海地產租賃住房

ＲＥＩＴ公眾投資者發售部分３月１７日提前結募；南方潤澤科技數據中心ＲＥＩＴ已獲受理，

系業內首只申報的數據中心類項目ＲＥＩＴｓ產品……公募ＲＥＩＴｓ市場熱度近期持續升溫，

呈現供需兩旺態勢。市場人士認為，在政策支持下，公募ＲＥＩＴｓ市場進入常態化發行新階段

，覆蓋行業范圍和底層資產類別進一步拓寬，預計會有更多領域「首單」項目入場，不斷豐富投

資標的，持續提升市場活躍度。





《上海證券報》



「１＋Ｎ」制度體系逐步完善，嚴監嚴管助推資本市場高質量發展

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今年政府工作報告把穩住樓市股市寫進經濟社會發展總體要求，提出「深化資本市場投融資綜合

改革，大力推動中長期資金入市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設」。受訪專家認為，相關

政策落地需進一步細化規則、強化協同，在完善法治化環境等領域持續發力。通過系統性制度重

構、從嚴監管、生態優化與高水平開放，市場正逐步向「投融資平衡、風險可控、活力充沛」的

方向演進。



交易所債市迎多重利好，多端協同促民企投融資環境不斷改善

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交易所債市迎來多重利好。近日，中國證券登記結算公司推出三項舉措，包括允許信用債ＥＴＦ

試點開展交易所質押式回購，拓寬受信用保護債券回購范圍，暫免部分債券登記結算費用。在中

誠信國際研究院研究員譚暢看來，相關制度安排加大了對重點領域與薄弱環節融資支持，同時活

躍了債券二級市場交易。



李強出席中國發展高層論壇２０２５年年會開幕式並發表主旨演講

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國務院總理李強３月２３日上午在北京出席中國發展高層論壇２０２５年年會開幕式並發表主旨

演講。李強表示，正如習近平主席指出，發展是人類社會的永恒主題。大家都非常關心中國經濟

發展情況，也很關心全球發展走向。一段時間以來，對中國經濟和世界形勢，基於不同層面、不

同視角的觀察和分析可謂林林總總，其中不乏真知灼見。這裏我也想從三個視角，跟大家分享一

些觀察和思考。





《證券時報》



李強：實施更加積極有為宏觀政策，推進全國統一大市場建設

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國務院總理李強３月２３日上午在北京出席中國發展高層論壇２０２５年年會開幕式並發表主旨

演講。李強表示，正如習近平主席指出，發展是人類社會的永恒主題。大家都非常關心中國經濟

發展情況，也很關心全球發展走向。一段時間以來，對中國經濟和世界形勢，基於不同層面、不

同視角的觀察和分析可謂林林總總，其中不乏真知灼見。這裏我也想從三個視角，跟大家分享一

些觀察和思考。



中國首個億噸級頁岩油田問世

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中國石化勝利油田濟陽頁岩油新興油田億噸級探明儲量正式通過國家自然資源部評審備案。這是

今年１月中國首個《頁岩層系石油儲量估算規范》實施後，第一批獲得認定的頁岩層系石油探明

地質儲量，標志著中國首個億噸級頁岩油田問世。新興油田位於山東省勝利濟陽頁岩油國家級示

范區，此次通過評審備案的頁岩層系石油探明地質儲量超１﹒４億噸，技術可采儲量為

１１３５﹒９９萬噸。



吳清會見德銀主席衛禮思和淡馬錫首席執行長狄瀾

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中國證監會主席吳清近日會見了德意志銀行集團主席衛禮思。雙方主要就中德經濟金融形勢、中

國資本市場對外開放、德意志銀行集團在華展業等議題進行了交流。不久前，吳清在京會見了淡

馬錫控股首席執行長、證監會國際顧問委員會委員狄瀾。雙方主要就當前宏觀經濟金融形勢、淡

馬錫對華投資、綠色金融等議題進行了交流。（ｅｗ）

