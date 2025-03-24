《神州經脈》證券印花稅大增，蘋果７億在華發展綠能，Ａ股尾盤彈

《神州經脈》Ａ股市場今日（２４日）探底回升，三大指數尾盤反彈、全線收升，滬綜指揚

０﹒１５％，收報３３７０﹒０３點，深成指升０﹒０７％，創業板指升０﹒０１％。滬深兩市

全天成交額１﹒４５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１００２億元或６﹒５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２５２０，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３１點子，三連跌，創３月１０日以來兩周新低，全日在７﹒２４８０至７﹒２６１５之間

波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７８０，較上個交易日跌２０點子，三連跌，創１月

２０日以來逾兩個月新低，和市場預測偏離擴至逾７００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀昨在中國發展高層論壇２０２５年年

會上表示，中國將綜合施策擴大消費，要把文化旅遊業發展成為重要的支柱產業。財政部部長藍

佛安在同一場合表示，今年財政政策的著力點之一在於大力提振消費。中央財政拿出真金白銀在

供需兩側發力促消費，今年安排超長期特別國債資金３０００億元支持消費「以舊換新」，同時

通過提高養老金水平、發放育兒補貼等方式，增強消費能力和意願。此外加大與金融政策聯動，

對個人消費貸款和相關領域的企業貸款給予貼息。中央財政還安排獎補資金，支持地方打造更多

消費新熱點。



２﹒ 財政部公布，今年首２月，全國一般公共預算收入４３８５６億元，同比下降１﹒６％。

其中，全國稅收收入３６３４９億元，同比下降３﹒９％；非稅收入７５０７億元，同比增長

１１％。主要稅收收入方面，國內增值稅１５１２８億元，同比增長１﹒１％。國內消費稅

４０７９億元，同比增長０﹒３％。印花稅８４９億元，同比增長１６﹒９％，其中證券交易印

花稅２３８億元，同比增長５８﹒９％。車輛購置稅３４８億元，同比下降３２﹒５％。房產稅

７４５億元，同比增長９﹒８％。支出方面，首２月，全國一般公共預算支出４５０９６億元，

同比增長３﹒４％。



３﹒ 財政部發布２０２４年中國財政政策執行情況告報提出，２０２５年要重點做好六大工作

：支持全方位擴大國內需求、支持保障和改善民生、支持現代化產業體系建設、支持城鄉區域融

合發展，支持生態文明建設，以及加強財政科學管理。２０２５年財政政策要更加積極，持續用

力、更加給力，包括提高財政赤字率，安排更大規模政府債券，大力優化支出結構、強化精準投

放，持續用力防範化解重點領域風險，以及進一步增加對地方轉移支付。



４﹒ 蘋果ＣＥＯ庫克今日在其微博帳號發文宣布，在中國啟動新一期清潔能源基金。而據其發

文提供的連結文章介紹，該基金旨在擴大中國的清潔能源產能，以助實現在２０３０年將其供應

鏈過渡到１００％使用可再生能源。蘋果承諾投資高達７﹒２億元，以啟動第二期中國清潔能源

基金，目標是每年為中國電網新增約５５萬兆瓦時的風能和太陽能發電能力，而這一數字將隨著

更多投資者的加入而增長。



５﹒ 據《彭博》引述消息人士報道，螞蟻集團成功使用包括阿里巴巴和華為在內的國產芯片，

結合混合專家（ＭｏＥ）機器學習方法，訓練人工智能（ＡＩ）模型，成本降低約２０％。測試

結果顯示，該技術可媲美英偉達Ｈ８００芯片的性能。對此，內媒引述螞蟻回應稱，螞蟻針對不

同芯片持續調優，以降低ＡＩ應用成本，目前取得了一定的進展，也會逐步通過開源分享。



６﹒ 摩根士丹利基於高於預期的起點和穩健的資本支出勢頭，將中國今年ＧＤＰ增長率預測上

調５０個基點至４﹒５％；不過，大摩仍預計受美國關稅和應對性政策措施的影響，中國經濟增

長將從第二季開始放緩。



７﹒ 人力資源社會保障部近日下發關於進一步加大金融助企穩崗擴崗力度的通知，在原有小微

企業基礎上，將小微企業主、個體工商戶等個人納入穩崗擴崗專項貸款支持範圍；同時提高授信

額度，將小微企業最高授信由３０００萬元提高至５０００萬元，對個人最高授信１０００萬元

。同時，降低了利率水平，明確貸款利率最高不超過４％，最低可至２﹒９％。



８﹒ 中國外交部發言人今日宣布，法國歐洲和外交部長巴羅將於３月２７日至２８日（周四至

五）訪華。外電此前報道，此行目的之一是緩解中歐之間緊張的貿易局勢。自中國對法國作出反

制，去年１０月起以保證金形式對歐洲白蘭地徵收臨時反傾銷稅，過去四個月對華出口法國干邑

下降了６０％。（ｓｌ）

