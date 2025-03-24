《鍾之日記》長和反彈，恒指止跌

《鍾之日記》３月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股連跌兩日後，今早輕微高開，午後在Ａ股反彈帶動下，恒指見２３９６７點全日高，汽

車及家電股普遍造好，不過兩萬四位置有１０天線（２４０２７點）施加壓力，恒生指數全日收

報２３９０５，升２１５點或０﹒９％，主板成交超過２３３１億元。



＊Ａ股探底回升，成交進一步萎縮＊



Ａ股市場今日探底回升，三大指數尾盤反彈、全線收升，滬綜指揚０﹒１５％，收報

３３７０﹒０３點，深成指升０﹒０７％，創業板指升０﹒０１％。滬深兩市全天成交額

１﹒４５萬億元人民幣，較上個交易日縮量１００２億元人民幣或６﹒５％。旅遊股全日強勢，

收漲３﹒５％。廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳已印發《關於推動旅遊業高質量發展加

快建設旅遊強省的若干措施》並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。下跌方面

，算力概念股跌幅靠前，水產品等疲弱。中日外長舉行會議，關於中國因福島第一核電站處理水

排放入海而暫停進口日本水產品，確認了旨在恢復進口的相關工作進展。惟具體恢復時間尚未決

定。



摩根士丹利基於高於預期的起點和穩健的資本支出勢頭，將中國今年ＧＤＰ增長率預測上調

５０個基點至４﹒５％；不過，大摩仍預計受美國關稅和應對性政策措施的影響，中國經濟增長

將從第二季開始放緩。



＊李澤楷赴京開會，長和系股價分化＊



在中美貿易戰持續、地緣政治陰霾之下，一年一度的中國發展高層論壇２３－２４日在北京

舉行，與往年相比，這個中國高層領導人出席、跨國公司ＣＥＯ雲集的高規格大會，將首次設立

「中外企業家閉門會」環節。



國務院總理李強發表開幕主旨演講稱，將堅持推進開放合作，進一步擴大市場准入，幫助外

資企業深度融入中國市場。與會跨國公司包括蘋果、輝瑞、聯邦快遞、西門子、寶馬、奔馳（平

治）、高通、阿斯利康等，其中來自美國的數量最多，達到近３０家。



中國大力穩外資之際，香港長和集團出售巴拿馬運河等港口業務引發廣泛關注。李嘉誠次子

盈科拓展集團主席李澤楷獲邀出席在北京舉行的中國發展高層論壇，並與中國總理李強同場大合

照，自然觸動市場的神經。長和（００００１）今日反彈４％、長實（０１１１３）收升

０﹒８％、長江基建集團（０１０３８）收跌１﹒６％。



論壇公開議程顯示，李澤楷未獲邀發言。據央視片段，在李強與外企代表大合照時，李強站

在第一排中間，李澤楷站在最後排。在開幕儀式上，李澤楷坐在香港財政司長陳茂波的後一排，

旁邊是諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲。至於曾提出「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席

羅奇也獲邀出席會議。



＊家電消費季開啟，京東加碼攻港＊



內地家電消費季啟動，京東（０９６１８）加碼投入香港家電市場，今日家電股普遍走高，

海爾智家（０６６９０）成表現最好藍籌，收漲６％，京東升２﹒３％，海信家電

（００９２１）揚６﹒２％，國美零售（００４９３）收升５﹒６％，美的（００３００）升

３﹒４％，創維集團（００７５１）微升０﹒４％。



《人民網》報道，３月２２日，２０２５全國家電消費季啟動儀式在上海舉行。商務部副部

長盛秋平在致辭中指出，消費一頭連著生產發展，一頭連著百姓生活，是暢通國內大循環的關鍵

環節和重要引擎。家電消費是我國居民消費的重要組成部分。開展家電以舊換新工作，既利當前

、又利長遠，既穩增長、又促轉型，既惠民生、又利產業。



商務部將以２０２５全國家電消費季啟動儀式為契機，進一步統籌線上線下渠道，組織開展

系列活動，優化「政策＋活動」驅動機制，鼓勵廠商出新、平台讓利、企業優惠，放大家電以舊

換新政策效應，釋放家電更新消費潛力。



與此同時，京東加碼攻港，推出「買貴就賠」服務，由即日起至４月３０日，香港消費者在

京東購買自營商品，包括電腦、家電等，下單後如發現京東商品價格比本地指定平台同款商品貴

，可在商品確認收貨後２４小時內申請補償。京東自營家電另有「３０天包退、１８０天有壞換

新」、「一件包郵」等服務。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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