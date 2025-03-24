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AH股新聞

24/03/2025 11:45

《Ａ股焦點》紫金Ａ漲逾３％，去年淨利創新高，全年分紅１０１億

　　《經濟通通訊社２４日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公告，在銅、
金等主要礦產產量和利潤創歷史新高的推動下，業績創下新高。報告期內，公司實現營業收入
３０３６﹒４億元（人民幣．下同），同比增長３﹒４９％，實現歸母淨利潤３２０﹒５億元，
同比增長５１﹒７６％。
　
　　公司擬每１０股現金分紅２﹒８元，分紅總額為７４﹒４１億元，加上２０２４年半年度現
金分紅２６﹒５８億元，全年分紅總額達１０１億元。截至２０２４年末，紫金礦業的現金儲備
也達到歷史最高值，為３１６﹒９億元。
　
　　截至中午收盤，紫金礦業Ａ股漲３﹒５９％，報１８﹒２０元。
　
　　值得注意的是，業績高基數下，紫金礦業收入增速明顯低於利潤增速，２０２４年營業收入
同比增速創下２０１４年以來新低。但機構對公司今年業績表現持樂觀看法，預計營收增速約為
１８％，即時隔兩年重回兩位數增長。
　
　　銅、金、鋅、銀是紫金礦業的四大主要礦產品。報告期內，紫金礦業的金產量同比增速居首
，達８％，產量７３噸；銅產量１０７萬噸，同比增長６％；銀產量４３６噸，同比增長６％；
鋅（鉛）產量４５萬噸，同比減少３％。（ｊｑ）

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