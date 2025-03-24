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AH股新聞

24/03/2025 08:47

《中國要聞》中日韓外長會，王毅促三國發揮１＋１＋１大於３作用

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據外交部網站消息，當地時間３月２２日，中共中央政治局委
員、外交部長王毅在東京同日本外相岩屋毅、韓國外長趙兌烈共同出席第１１次中日韓外長會。
王毅表示，中日韓合作越實，三國抵御風險的能力就越強，賦能發展的基礎就越牢，促進人民相
知相親也就越見成效。
　
　　王毅說，今年是聯合國成立８０周年，也是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０
周年。三國應重溫「正視歷史、面向未來」的共識，堅守合作初心，推動中日韓合作發揮「１＋
１＋１＞３」的作用，造福三國、地區和世界。
　
　　王毅強調，有風有雨是常態，風雨無阻是心態。三國合作要行穩致遠，必須同雙邊關係相互
促進、良性循環。尤其要尊重彼此的核心利益，管控好矛盾分歧，在維護良好穩定的雙邊關系基
礎上，不斷積累共識、培育動能、深化合作、提升水平。中方願同日韓一道，推動中日韓合作在
新形勢下提質升級，更加成熟、更加穩定、更富韌性。關於經貿合作，要早日重啟中日韓自貿協
定談判並爭取盡早達成，擴大相互貿易投資，設立中日韓出口管制對話機制，維護產供鏈穩定暢
通。
　
　　三國外長就中日韓合作以及地區和國際問題深入交換意見，為第十次中日韓領導人會議做了
準備，認為應共同維護好中日韓合作勢頭，圍繞《中日韓合作未來十年展望》，全面均衡推進六
大關鍵領域務實合作。（ｒｙ）

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