  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

24/03/2025 08:47

《中日局勢》王毅晤岩屋毅，中日經濟高層對話達２０項重要共識

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部長王毅２２日在東京會見日本外相岩屋毅。王毅表
示，中日互為重要近鄰，雙方應落實好兩國領導人重要共識，堅持正視歷史、面向未來，增信釋
疑、凝聚共識，維護兩國關係正確方向。王毅強調要正確認識和對待歷史。中日四個政治文件對
歷史和台灣問題作出明確規定，必須嚴格履行，不應模糊倒退。中日和平友好條約載明中日聯合
聲明的各項規定應予嚴格遵守，不容歪曲破壞。
　
　　巖屋毅表示，日方有決心和意願同中方加強對話溝通，進一步推動雙方各領域合作取得更多
成果，更好惠及兩國人民。日方重視遵守日中四個政治文件，在台灣問題上堅持１９７２年日中
聯合聲明的立場沒有任何改變。
　
　　王毅同岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話。中方發改委、外交部、財政部、商務部、
工信部、生態環境部、海關總署，日方內閣府、外務省、經產省、財務省、國土交通省、農林水
產省、環境省部級官員出席。《共同社》報道，岩屋毅要求中國盡早恢復進口日本牛肉，擴大進
口日本大米。對話達成二十項重要共識，包括加強綠色發展合作、加快服務貿易合作、加強供應
鏈合作等。
　
＊確認日本水產磋商前提＊
　
　　關於福島核污染水排海問題和日本水產品輸華問題，中方反對日方單方面啟動排海的立場沒
有變化。雙方確認持續開展針對排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測，在結果沒有異常前提
下，就日本水產品輸華問題開展相關磋商。（ｒｙ）

《說說心理話》遺體修復師分享入行過程！初入行有冇心理壓力？「無言老師」計劃推行初衷？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

長和 | FOCUS | 美國挾迫港資，亡羊補牢未遲

21/03/2025 11:12

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處