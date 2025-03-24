《中日局勢》王毅晤岩屋毅，中日經濟高層對話達２０項重要共識

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部長王毅２２日在東京會見日本外相岩屋毅。王毅表

示，中日互為重要近鄰，雙方應落實好兩國領導人重要共識，堅持正視歷史、面向未來，增信釋

疑、凝聚共識，維護兩國關係正確方向。王毅強調要正確認識和對待歷史。中日四個政治文件對

歷史和台灣問題作出明確規定，必須嚴格履行，不應模糊倒退。中日和平友好條約載明中日聯合

聲明的各項規定應予嚴格遵守，不容歪曲破壞。



巖屋毅表示，日方有決心和意願同中方加強對話溝通，進一步推動雙方各領域合作取得更多

成果，更好惠及兩國人民。日方重視遵守日中四個政治文件，在台灣問題上堅持１９７２年日中

聯合聲明的立場沒有任何改變。



王毅同岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話。中方發改委、外交部、財政部、商務部、

工信部、生態環境部、海關總署，日方內閣府、外務省、經產省、財務省、國土交通省、農林水

產省、環境省部級官員出席。《共同社》報道，岩屋毅要求中國盡早恢復進口日本牛肉，擴大進

口日本大米。對話達成二十項重要共識，包括加強綠色發展合作、加快服務貿易合作、加強供應

鏈合作等。



＊確認日本水產磋商前提＊



關於福島核污染水排海問題和日本水產品輸華問題，中方反對日方單方面啟動排海的立場沒

有變化。雙方確認持續開展針對排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測，在結果沒有異常前提

下，就日本水產品輸華問題開展相關磋商。（ｒｙ）

