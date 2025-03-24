【歐盟加稅】王文濤：解決歐盟對華電動車反補貼案具重要意義

《經濟通通訊社２４日專訊》商務部部長王文濤在北京會見歐洲汽車工業協會主席、奔馳集

團（港稱「平治」）董事長康林松，雙方就集團對華合作、歐盟對華電動汽車反補貼案等進行交

流。王文濤表示，中歐是世貿組織的中堅力量，妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案，對當前中

歐關係具有重要意義。



王文濤指出，面對複雜多變的國際環境，中國經濟保持穩健增長，展示強大韌性和內生動力

，中國堅定不移擴大高水平對外開放，將為包括奔馳在內的外資企業提供更加穩定的發展環境、

更加廣闊的發展空間。王文濤強調，中國和歐盟都是多邊主義和自由貿易的倡導者，應當凝聚共

識、加強合作，旗幟鮮明地反對單邊主義、保護主義，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世

界經濟健康有序發展。中方贊賞奔馳集團代表歐洲業界發出理性呼籲，希望繼續推動歐方採取實

際行動，同中方相向而行，盡早達成雙方均可接受的方案。



康林松表示，中國市場對奔馳集團具有戰略意義，願繼續擴大對華投資，與中方夥伴深化合

作，共同應對全球經貿挑戰。歐洲汽車產業重視對華合作，高度關注歐中電動汽車案，期待雙方

早日通過對話磋商達成共識。（ｒｙ）

