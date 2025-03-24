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AH股新聞

24/03/2025 09:21

《央行動態》人行貨幣政策委員會：加大調控強度，擇機降準降息

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國人民銀行貨幣政策委員會今年第一季度例會已於本月１８
日召開，會議認為要實施適度寬鬆貨幣政策，加強逆周期調節；建議下階段加大貨幣政策調控強
度，根據國內外經濟金融形勢及金融市場運作情況，擇機降準減息。
　
　　會議研究下階段貨幣政策主要思路，建議保持流動性充裕，引導金融機構加大貨幣信貸投放
力度，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。強化央行政
策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執
行和監督。
　
　　會議又指出，要研究創設新的結構性貨幣政策工具，重點支持科技創新領域投融資、促進消
費及穩定外貿；用好證券、基金、保險公司互換便利及股票回購增持再貸款，維護資本市場穩定
；充分發揮支持小微企業融資協調工作機制作用，進一步打通中小微企業融資的堵點和卡點；著
力推動已出台金融政策措施落地見效，加大存量商品房和存量土地盤活力度，推動房地產市場止
跌回穩。
　
　　人行新聞稿指出，當前外部環境更趨複雜嚴峻，通膨走勢及貨幣政策調整不確定性上升，中
國仍面臨國內需求不足、風險隱患較多等困難及挑戰，要加大貨幣財政政策協同配合，維持經濟
穩定增長及物價處於合理水平。（ｒｙ）

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