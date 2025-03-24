【發展論壇】工行行長劉珺：構建引領世界潮流的現代金融體系

《經濟通通訊社２４日專訊》中國發展高層論壇２０２５年年會於３月２３日至２４日在北

京召開。參會期間，工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）行長劉珺２３日在「構建現

代金融體系服務實體經濟發展專題研討會」上表示，面向新的發展階段，應構建既具有中國特色

、又引領世界潮流的現代金融體系。



＊金融機構不再是單純的資金中介＊



劉珺談到，進入數字經濟時代，科技創新成為驅動實體經濟高質量發展的閘口。在技術變革

的推動下，人類社會的生產力獲得了再次持續增長的潛力。在此過程中，以資本為主的生產體系

也在逐漸被以科技為主的創新體系所替代，資金作為資源要素的作用出現相對下降的狀況。



對此，劉珺認為，金融體系的生長和演進應該主動去適配新的時代框架下經濟發展的特征和

需要，突出對科技創新和實體經濟的支撐能力。



「金融機構不再是單純的資金中介，還需要向資金、信息、效率等一系列價值要素的綜合服

務提供商轉變，進而實現跨域、跨區、跨市場的高效互動和交換，並與數字經濟高度運動或高度

不確定的發展形態相適應。」劉珺舉例說，金融供需的時空特征在發生變化，產品設計與交付的

邊界日趨模糊，意味著金融機構需要把握好線上線下生產消費融合的趨勢，推動市場再造。



＊以制度型開放融入全球金融體系＊



劉珺稱，當前，中國經濟進入高質量發展新階段，有兩個典型性特征：一是持續推動製造業

的高端化、綠色化、智能化升級，打造以先進製造業為骨干和支撐的現代化產業體系，實現在全

球產業鏈和價值鏈上的躍升。二是進一步擴大高水平對外開放。面向新的發展階段，要構建既具

有中國特色、又引領世界潮流的現代金融體系。



他進一步闡述稱，一方面，以商業銀行為主導的間接融資體系仍將發揮主力軍作用，這既是

連接居民端與零散化等期限的資金配置需求，同時也是兼顧金融服務的可獲得性，助力實現更可

持續發展的主動選擇。



另一方面，金融緊跟實體經濟創新與開放的發展腳步。既包括以平台型開放推動跨市場、跨

區域、跨時空的聯通協作，構建起服務科技創新的金融新生態，也包括以制度型開放融入全球金

融體系，並向世界提供更多具有中國特色的金融產品，激活科技、綠色、數字等新要素內在的開

放機遇。（ｊｑ）

