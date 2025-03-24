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AH股新聞

24/03/2025 10:13

【發展論壇】畢馬威中國：不斷為ＡＩ等領域發展提供創新服務方案

　　《經濟通通訊社２４日專訊》３月２３日，中國發展高層論壇２０２５年年會在北京開幕，
本屆年會以「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」為主題，其中人工智能普惠包容發展
等內容是本次中國發展高層論壇的重要議題。
　
　　畢馬威中國候任主席鄒俊表示，從發展潛力看，新一輪科技革命和產業變革正在孕育興起，
中國在人工智能、新能源、高端製造等前沿領域取得顯著進展。中國的「工程師紅利」與市場規
模優勢，以及新興產業的新一輪資本開支也將對短期經濟形成強大拉力。畢馬威中國時刻關注並
在連接更多企事業機構，共同促進中國新質生產力的培育和發展，中國科技創新和產業創新融合
將支持中國經濟進一步走向繁榮。
　
　　畢馬威中國客戶及業務發展主管合伙人江立勤表示，今年政府工作報告提出要「強化關鍵核
心技術攻關和前沿性、顛覆性技術研發」，從地方兩會報告來看，加強基礎研究和核心技術攻關
主要集中在集成電路、新能源汽車、低空經濟等細分行業。
　
　　在產業方面，智能網聯汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人有望成為「人工智能＋」「
推進大模型廣泛應用」的重點賦能領域。畢馬威中國在持續加大創新科技領域的扶持力度，在「
未來行業５０」系列評選中，畢馬威中國不斷為人工智能、智能製造等眾多領域的發展提供畢馬
威中國創新服務方案，賦能領先企業及企業家。（ｊｑ）

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