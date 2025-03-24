【發展論壇】奔馳寶馬堅定在華發展信心，一致表態將繼續投資中國

《經濟通通訊社２４日專訊》中國發展高層論壇２０２５年年會於３月２３日至２４日在北

京召開。參會期間，梅賽德斯－奔馳集團董事會主席康林松、寶馬集團董事長齊普策２３日在「

以科技創新引領新質生產力發展專題研討會」上表達了對中國市場的信心，一致表態將繼續投資

中國。



＊奔馳康林松：歐洲也需要考慮減少對技術創新的監管＊



康林松稱，中國市場比德國更加支持創新，他呼吁歐洲也需要考慮減少對技術創新的監管。

此外，中國在新能源、自動駕駛領域的成功一方面來自於開放市場、擴大競爭，另一方面來自於

監管給予發展足夠的空間，「我現在理解李強總理說的競爭是一件好事，競爭激發創新。同時當

市場中有太多參與者，監管也需要引導他們合併。」



２０２４年１０月３０日起，歐盟將對從中國進口的電動汽車加徵為期五年的正式反補貼關

稅。針對歐洲對中國電動汽車加徵關稅，奔馳、寶馬均表示反對，並就此起訴了歐洲相關部門。

康林松直言，加徵關稅是錯誤的，德國和中國、歐洲和中國的合作大有好處，奔馳將成為這一倡

議的推動力量，「中國就像家一樣，未來數年，奔馳將在此投資１４０億元人民幣開發新產品。

」



＊寶馬齊普策：車市持續「內捲」不利於消費信心修復＊



齊普策指出，明確反對愈演愈烈的保護主義。２０１０年以來，寶馬已經在沈陽生產基地投

資１１６０億元人民幣，未來將繼續投資中國。２０２４年寶馬在中國交付了超１０萬輛電動汽

車，中國已成為寶馬電動車全球最大的單一市場，中國的設計中心、供應商在下一代車型中發揮

了重要作用。



不過，齊普策也指出，中國車市持續的「內捲式」競爭不利於消費信心的修復，不僅導致持

幣觀望情緒蔓延，更會引發對車輛等大宗消費品的殘值疑慮－－而當消費者無法獲得合理的資產

保值預期時，購車態度必然趨於保守。「我們樂見各方為改善這一現狀付出努力。」（ｊｑ）

