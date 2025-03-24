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24/03/2025 17:45

《神州基金》國家軍民融合產投基金二期公司成立，註冊資本六百億

　　《經濟通通訊社２４日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，近日，國家軍民融合產業投資基金二期有
限責任公司成立，法定代表人為曲克波，註冊資本５９６億元人民幣，經營範圍包括以私募基金
從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。企查查股權穿透顯示，該公司由中華人民共和國財
政部、中國航空工業集團有限公司等共同持股。（ｊｑ）

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