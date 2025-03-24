《汽車新勢力》比亞迪發布秦Ｌ　ＥＶ，標配天神之眼Ｃ高階智駕版

《經濟通通訊社２４日專訊》比亞迪昨日（２３日）晚上召開新車上市發布會，發布了基於

ｅ平台３﹒０ Ｅｖ０全新打造的智美中級純電轎車秦Ｌ ＥＶ。



比亞迪秦Ｌ ＥＶ車輛全系標配天神之眼Ｃ高階智駕版，全車配備了５個高精度的毫米波雷

達，１２個高清攝像頭，１２個超聲波雷達，共計２９個傳感器。有４７０公里領先型、５４５

公里超越型、５４５公里卓越型三大版本，售價分別１１﹒９８萬元（人民幣．下同）、

１２﹒９８萬元和１３﹒９８萬元。



從配置方面來看，比亞迪秦Ｌ ＥＶ實現了「冰箱、彩電、大沙發」的全面上車。該車型搭

載了同級唯一的一體式智能冷暖冰箱，最低制冷－６℃，最高制熱５０℃，下電後持續工作１２

小時。



從智能化來看，秦Ｌ ＥＶ全系標配了智能座艙高階版ＤｉＬｉｎｋ１００，全場景智能語

音可以解鎖超１０００項車控功能。



＊語音助手「小迪」整合滿血版ＤｅｅｐＳｅｅｋ＊



此外，比亞迪語音助手「小迪」整合滿血版ＤｅｅｐＳｅｅｋ。比亞迪汽車王朝網銷售事業

部總經理路天表示，只需要一句「你好小迪，請深度思考」，就能立刻喚醒ＡＩ功能。（ｃｔ）

