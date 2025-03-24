【大國博弈】中國海關：加強研判芬太尼走私風險，加大查驗力度

《經濟通通訊社２４日專訊》中國海關總署就芬太尼類物質報關出口，採取哪些監管措施防

範走私出境發布答記者問。海關總署有關負責人表示，中國海關堅持依法管控、綜合施策，始終

保持查緝芬太尼類物質高壓態勢，主要包括以下措施：加強芬太尼類物質走私風險分析研判，明

確查緝重點，加大布控查驗力度。充分發揮ＣＴ機、Ｘ光機等監管查驗設備效能，優化升級智能

審圖算法，提高智能審圖對夾藏走私的識別能力；對機檢發現的可疑貨物、物品，及時開展人查

驗，查緝夾藏、偽瞞報等行為。強化業務培訓，持續提升關警員對芬太尼類物質的查緝能力，堅

決築牢芬太尼類物質海關口岸查緝防線。



海關總署表示，２０１９年芬太尼類物質整類列管，根據公安部發布的《非藥用類麻醉藥品

和精神藥品列管辦法》，禁止任何單位和個人生產、買賣、運輸、使用、儲存和進出口。因科研

、實驗需要使用非藥用類麻醉藥品和精神藥品，在藥品、醫療器械生產、檢測中需要使用非藥用

類麻醉藥品和精神藥品標準品、對照品，以及藥品生產過程中非藥用類麻醉藥品和精神藥品中間

體的管理，按照有關規定執行。





如果個人攜帶麻醉藥品和精神藥品進出境，根據《麻醉藥品和精神藥品管理條例》，因治療

疾病需要，個人憑醫療機構出具的醫療診斷書、本人身份證明，可以攜帶單張處方最大用量以內

的麻醉藥品和第一類精神藥品；攜帶麻醉藥品和第一類精神藥品出入境的，由海關根據自用、合

理的原則放行。醫務人員為了醫療需要攜帶少量麻醉藥品和精神藥品出入境的，應當持有省級以

上人民政府藥品監督管理部門發放的攜帶麻醉藥品和精神藥品證明。海關憑攜帶麻醉藥品和精神

藥品證明放行。（ｃｔ）

