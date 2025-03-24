【ＡＩ】智元機器人完成新一輪融資，騰訊領投

《經濟通通訊社２４日專訊》據《上海證券報》從業內獲悉，智元機器人已於近日完成新一

輪融資，該輪投資由騰訊領投，另有多家產業方及老股東跟投，包括龍旗科技

（滬：６０３３４１）、臥龍電氣、華發集團、藍馳創投等。



據悉，智元機器人將以１５０億元人民幣的估值接洽新一輪融資。（ｃｔ）

