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AH股新聞

24/03/2025 09:26

《Ａ股行情》滬綜指平開，人行重申擇機降準降息

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行貨幣政策委員會一季度例會建議加大貨幣政策調控強
度，重申要擇機降準降息。面對美國未來進一步加徵關稅，國務院總理李強在中國發展高層論壇
表示，已為可能出現的「超預期衝擊做了準備」，必要時還將推出新的增量政策。
　
　　滬深股市今早走勢分化，滬綜指平開，報３３６４﹒８３點，深成指小幅高開０﹒０７％，
創業板高開０﹒１１％，盤初旅遊股造好，水產股走低。
　
　　人行一季度貨幣政策例會研究了下階段貨幣政策主要思路，建議加大貨幣政策調控強度，提
高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機
降準降息。當前外部環境更趨複雜嚴峻，中國經濟仍面臨國內需求不足、風險隱患較多等困難和
挑戰。要實施適度寬鬆的貨幣政策，加強逆周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重
功能，加大貨幣財政政策協同配合，保持經濟穩定增長和物價處於合理水平。
　
　　值得留意的是，與美國總統特朗普關係密切的美國共和黨參議員戴安斯（Ｓｔｅｖｅ　
Ｄａｉｎｅｓ）等出席了中國發展高層論壇。李強２３日下午會見戴安斯及部分美國企業界人士
。李強強調，打貿易戰沒有贏家。我們應當用更多利益增量去解決貿易不平衡等問題。中國始終
歡迎包括美國在內的各國企業來華分享發展機遇。
　
　　人行今日進行１３５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有４８１０億元逆回
購到期，即今日淨回籠３４６０億元。本周公開市場將有１４１１７億元逆回購到期。（ｒｙ）

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