《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２５％，旅遊、金屬板塊逆市高

《經濟通通訊社２４日專訊》滬深三大指數半日小幅收跌，滬指收跌０﹒２５％，報

３３５６﹒５點，深成指收低０﹒３８％，創業板指軟０﹒４％。兩市上午成交８７３０億元（

人民幣．下同），較上個交易日同時段縮量８７５億元或逾９％。個股跌多漲少，兩市超

４２００隻個股下調。



盤面上，旅遊股逆市領跑，張家界（深：０００４３０）、峨眉山Ａ（深：０００８８８）

及大連聖亞（滬：６００５９３）漲停。中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀昨

日在中國發展高層論壇２０２５年年會上表示，中國將綜合施策擴大消費。要把文化旅遊業發展

成為重要的支柱產業。



地方政府迅速響應。廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發《關於推動旅遊業高質量

發展加快建設旅遊強省的若干措施》。要求實施文旅投資１００項在建重大項目和１００項重點

招商項目「雙百」計劃，力爭到２０２７年，全省年接待遊客突破９﹒５億人次，旅遊總收入突

破１﹒３萬億元人民幣。上海市市長龔正今日在《學習時報》頭版撰文，強調上海要加快吸引外

來消費，用好中國擴大免簽國家範圍、放寬優化過境免簽等政策，全力建設「中國入境遊第一站

」，大力發展免退稅經濟。



金屬板塊亦收漲，上周有消息指，中國政府計劃今年增加對鈷銅鎳等關鍵工業金屬的戰略儲

備，再加上近期國際銅價持續走高，電工合金（深：３００６９７）升２０％封板，北方銅業

（深：０００７３７）升８﹒７％。洛陽鉬業（滬：６０３９９３）上周五公布，去年淨利潤創

下歷史新高，同比增逾六成，得益於公司的銅、鈷的產銷量大幅提升，該公司董事會建議向全體

股東每１０股派發現金股利２﹒５５元。洛陽鉬業半日彈５﹒６％。



下跌方面，水產品股跌超５％最傷，機器人概念股持續調整，人腦工程及算力概念股走低。

（ｒｙ）

