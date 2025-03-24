《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２５％，旅遊、金屬板塊逆市高

《經濟通通訊社２４日專訊》滬深三大指數半日小幅收跌，滬指收跌０﹒２５％，報
３３５６﹒５點，深成指收低０﹒３８％，創業板指軟０﹒４％。兩市上午成交８７３０億元（
人民幣．下同），較上個交易日同時段縮量８７５億元或逾９％。個股跌多漲少，兩市超
４２００隻個股下調。
盤面上，旅遊股逆市領跑，張家界（深：０００４３０）、峨眉山Ａ（深：０００８８８）
及大連聖亞（滬：６００５９３）漲停。中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀昨
日在中國發展高層論壇２０２５年年會上表示，中國將綜合施策擴大消費。要把文化旅遊業發展
成為重要的支柱產業。
地方政府迅速響應。廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發《關於推動旅遊業高質量
發展加快建設旅遊強省的若干措施》。要求實施文旅投資１００項在建重大項目和１００項重點
招商項目「雙百」計劃，力爭到２０２７年，全省年接待遊客突破９﹒５億人次，旅遊總收入突
破１﹒３萬億元人民幣。上海市市長龔正今日在《學習時報》頭版撰文，強調上海要加快吸引外
來消費，用好中國擴大免簽國家範圍、放寬優化過境免簽等政策，全力建設「中國入境遊第一站
」，大力發展免退稅經濟。
金屬板塊亦收漲，上周有消息指，中國政府計劃今年增加對鈷銅鎳等關鍵工業金屬的戰略儲
備，再加上近期國際銅價持續走高，電工合金（深：３００６９７）升２０％封板，北方銅業
（深：０００７３７）升８﹒７％。洛陽鉬業（滬：６０３９９３）上周五公布，去年淨利潤創
下歷史新高，同比增逾六成，得益於公司的銅、鈷的產銷量大幅提升，該公司董事會建議向全體
股東每１０股派發現金股利２﹒５５元。洛陽鉬業半日彈５﹒６％。
下跌方面，水產品股跌超５％最傷，機器人概念股持續調整，人腦工程及算力概念股走低。
（ｒｙ）
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