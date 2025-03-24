  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

24/03/2025 15:11

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒１５％，成交縮量僅１﹒４５萬億

　　《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股市場今日探底回升，三大指數尾盤反彈、全線收升，滬綜
指揚０﹒１５％，收報３３７０﹒０３點，深成指升０﹒０７％，創業板指升０﹒０１％。滬深
兩市全天成交額１﹒４５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１００２億元或６﹒５％

　
　　地緣政治陰霾下，一年一度的中國發展高層論壇２３日開幕，中國總理李強發表主旨演講稱
，將堅持推進開放合作，進一步擴大市場准入，幫助外資企業深度融入中國市場。與會跨國公司
包括蘋果、輝瑞、聯邦快遞、西門子、寶馬、奔馳（平治）、高通、阿斯利康、沙特阿美、力拓
、必和必拓等，其中來自美國的數量最多，達到近３０家。有消息指，今年論壇將首次設立中外
企業家閉門會。
　
　　摩根士丹利基於高於預期的起點和穩健的資本支出勢頭，將中國今年ＧＤＰ增長率預測上調
５０個基點至４﹒５％；不過，大摩仍預計受美國關稅和應對性政策措施的影響，中國經濟增長
將從第二季開始放緩。
　
　　旅遊股全日強勢，收漲３﹒５％。廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳已印發《關於推
動旅遊業高質量發展加快建設旅遊強省的若干措施》並發出通知，要求各地區各部門結合實際認
真貫徹落實。有色金屬同樣走強，北方銅業（深：０００７３７）升停。下跌方面，算力概念股
跌幅靠前，水產品等疲弱。中日外長舉行會議，關於中國因福島第一核電站處理水排放入海而暫
停進口日本水產品，確認了旨在恢復進口的相關工作進展。惟具體恢復時間尚未決定。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９３４﹒８５　　＋０﹒５１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３７０﹒０３　　＋０﹒１５　　　　５８６７﹒４５　　
　　深證成指　　１０６９５﹒４９　＋０﹒０７　　　　８６３９﹒９４　　
　　創業板指　　２１５２﹒５５　　＋０﹒０１　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０４５﹒９４　　＋０﹒２９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２７２﹒７８　　－０﹒４７　　　　　２﹒８５　　　　
　　深證Ｂ指　　１２２６﹒１６　　－０﹒３８　　　　　０﹒７４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

長和賣港口｜FOCUS｜從蘇伊士到巴拿馬，看Timing的藝...

24/03/2025 11:50

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處