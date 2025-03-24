《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒１５％，成交縮量僅１﹒４５萬億

《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股市場今日探底回升，三大指數尾盤反彈、全線收升，滬綜

指揚０﹒１５％，收報３３７０﹒０３點，深成指升０﹒０７％，創業板指升０﹒０１％。滬深

兩市全天成交額１﹒４５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１００２億元或６﹒５％

。



地緣政治陰霾下，一年一度的中國發展高層論壇２３日開幕，中國總理李強發表主旨演講稱

，將堅持推進開放合作，進一步擴大市場准入，幫助外資企業深度融入中國市場。與會跨國公司

包括蘋果、輝瑞、聯邦快遞、西門子、寶馬、奔馳（平治）、高通、阿斯利康、沙特阿美、力拓

、必和必拓等，其中來自美國的數量最多，達到近３０家。有消息指，今年論壇將首次設立中外

企業家閉門會。



摩根士丹利基於高於預期的起點和穩健的資本支出勢頭，將中國今年ＧＤＰ增長率預測上調

５０個基點至４﹒５％；不過，大摩仍預計受美國關稅和應對性政策措施的影響，中國經濟增長

將從第二季開始放緩。



旅遊股全日強勢，收漲３﹒５％。廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳已印發《關於推

動旅遊業高質量發展加快建設旅遊強省的若干措施》並發出通知，要求各地區各部門結合實際認

真貫徹落實。有色金屬同樣走強，北方銅業（深：０００７３７）升停。下跌方面，算力概念股

跌幅靠前，水產品等疲弱。中日外長舉行會議，關於中國因福島第一核電站處理水排放入海而暫

停進口日本水產品，確認了旨在恢復進口的相關工作進展。惟具體恢復時間尚未決定。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９３４﹒８５ ＋０﹒５１

上證指數 ３３７０﹒０３ ＋０﹒１５ ５８６７﹒４５

深證成指 １０６９５﹒４９ ＋０﹒０７ ８６３９﹒９４

創業板指 ２１５２﹒５５ ＋０﹒０１

科創５０ １０４５﹒９４ ＋０﹒２９

Ｂ股指數 ２７２﹒７８ －０﹒４７ ２﹒８５

深證Ｂ指 １２２６﹒１６ －０﹒３８ ０﹒７４

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