《海納智見－荀玉根》打造資本市場高質量發展新局面－兩會系列

《海納智見》全國兩會召開，資本市場改革是政策聚焦的重要話題之一。２０２４年以來資

本市場「１＋Ｎ」政策體系不斷完善，我們認為，未來資本市場政策有望進一步聚焦培育新質生

產力、增強資本市場內在穩定性，推動資本市場開創高質量發展新局面。



當前宏觀背景下資本市場高質量發展具有重要意義。從資產配置變遷視角看，近年來權益在

居民資產配置中的重要性正在上升，其財富效應有助于擴大內需。當市場表現較好時，居民對經

濟和財富增值的預期也會邊際提高，進而提升整體社會的信心指數。從海內外經驗來看，當市場

環境處在牛市中，一般都會伴隨著消費信心指數的持續回升。從宏觀背景看，當前中國處在產業

結構轉型的關鍵階段，資本市場能夠通過直接融資支持產業升級。為推動資本市場高質量發展，

去年以來「１＋Ｎ」政策體系持續深化，預計資本市場改革體系的落地將成為今年的重要任務之

一。回顧去年以來新國九條等一系列聚焦資本市場改革的政策體系就已陸續出台，聚焦資本市場

改革的中長期改革規劃就已逐步確立。２０２４年４月１２日，繼２００４年「國九條」、

２０１４年「國九條」之後，國務院再次發布新「國九條」。這次新「國九條」聚焦建立健全監

管制度、培育引入長期資金、促進金融服務實體等多個資本市場改革方向，系統性重塑資本市場

基礎制度和監管底層邏輯，預計今年資本市場政策將進一步加快「１＋Ｎ」政策體系健全。



產業結構轉型需配套的金融體系支持，未來政策有望助力培育新質生產力。在成本上升和效

率下降的情況下，中國經濟增長要實現高質量增長，需要從傳統要素投入驅動轉變為創新驅動。

而科技企業是中國創新的中堅力量，多數科創企業以輕資產為主，具有研發投入大、現金流不穩

定等特質，很難通過抵押貸款方式從銀行獲取資金，更多依靠以股權融資為代表的直接融資來獲

取企業發展所需資金，目前中國金融體系中直接融資佔比仍有較大提升空間，對比美國來看，中

國直接融資的比重較美國仍有較大差距，以社融存量衡量，２０２３年股票、債券等直接融資方

式在美國非金融企業融資結構中的佔比達６０％，而中國僅為１６％，其中股市融資僅佔４％。

未來政策有望加大對科創企業支持，具體包括以下三方面：一是推動股市制度完善，增強對科技

企業的包容性和精准性。二是針對當前科創企業融資難、融資貴的問題，加快金融產品創新，引

導資金關注科創。此外，未來政策有望進一步推動多層次資本市場聯動，增強對科創企業全生命

周期的融資服務。



當前市場中長期資金仍不足，政策或引導中長期資金入市。當前Ａ股波動性較大，２００２

年以來滬深３００振幅均值為４３％，而美股１９８２年以來均值為３１％，可見美股振幅明顯

低于Ａ股。中長期資金作為維護市場平穩健康運行的「壓艙石」，長期以來受制于考核周期短、

投資比例受限、市場化運作不足等，投資權益資產的比例仍有較大提升空間。對比美股來看，Ａ

股市場面臨機構投資者佔比不高的問題，在總市值口徑下，２４Ｑ３機構投資者佔比僅１８％，

而２４Ｑ３美股市值中機構投資者佔比達５５％。未來政策有望加強對中長綫資金引導，具體包

括以下三個方面：一是加快養老金第二、三支柱入市速度。二是加快落實三年以上考核制度，優

化新產品發行機制。三是推動資本市場加快高水平開放，引導長綫外資增配中國資產。



風險提示：政策落地不及預期



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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