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AH股新聞

24/03/2025 10:08

《Ａ股焦點》中央要把文旅發展成支柱產業，旅遊股強彈張家界漲停

　　《經濟通通訊社２４日專訊》多重利好刺激，滬深旅遊股強彈，張家界
（深：０００４３０）、峨眉（深：０００８８８）、天府文旅（深：０００５５８）漲停，大
連聖亞（滬：６００５９３）飆逾７％，長白山（滬：６０３０９９）彈升６﹒３％，曲江文旅
（滬：６００７０６）、祥源文旅（滬：６００５７６）、中青旅（滬：６００１３８）、西藏
旅遊（滬：６００７４９）及黃山旅遊（滬：６０００５４）跟漲。
　
　　中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀昨日在中國發展高層論壇２０２５年年
會上表示，中國將綜合施策擴大消費。要把文化旅遊業發展成為重要的支柱產業。
　
　　廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發《關於推動旅遊業高質量發展加快建設旅遊強
省的若干措施》。要求實施文旅投資１００項在建重大項目和１００項重點招商項目「雙百」計
劃，力爭到２０２７年，全省年接待遊客突破９﹒５億人次，旅遊總收入突破１﹒３萬億元人民
幣，現代旅遊業體系基本形成。
　
　　上海市市長龔正今日在《學習時報》頭版撰文，強調上海要加快吸引外來消費，用好中國擴
大免簽國家範圍、放寬優化過境免簽等政策，全力建設「中國入境遊第一站」，大力發展免退稅
經濟。（ｒｙ）

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