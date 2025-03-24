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AH股新聞

24/03/2025 09:31

【發展論壇】藍佛安：今年真金白銀促消費，增養老補貼派育兒補貼

　　《經濟通通訊社２４日專訊》財政部部長藍佛安昨日在「中國發展高層論壇２０２５年年會
」上表示，今年財政政策的著力點之一在於大力提振消費。中央財政拿出真金白銀在供需兩側發
力促消費，今年安排超長期特別國債資金３０００億元人民幣支持消費「以舊換新」，資金規模
比去年翻了一番，直接降低消費者購物成本。同時，注重惠民生和促消費相結合，通過提高養老
金水平、發放育兒補貼等方式，增強消費能力和意願。加大與金融政策聯動，對個人消費貸款和
相關領域的企業貸款給予貼息。中央財政還安排獎補資金，支持地方打造更多消費新熱點。
　
＊繼續加大財政科技投入，全力支持關鍵核心技術攻關＊
　
　　藍佛安並指出，中央財政將強化對教育、科技、人才的支持，促進科技創新和產業創新深度
融合，繼續加大財政科技投入，完善經費分配和管理審核機制，全力支持關鍵核心技術攻關。同
時，為推動「人工智能＋」行動，培育壯大新興產業、未來產業，提升改造傳統產業，將統籌運
用稅收激勵、政府採購、投資基金等政策工具。
　
　　此外，企業是創新創業的主體，中央將完善各項惠企助企政策，扎扎實實落實促進民營經濟
發展的政策措施，幫助企業解決實際困難、更好地創新發展。（ｓｌ）

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