【發展論壇】韓文秀：提升居民收入，把文旅業發展成重要支柱產業

《經濟通通訊社２４日專訊》中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀昨日在中

國發展高層論壇２０２５年年會上表示，中國將綜合施策擴大消費。一是增強消費能力，在促進

經濟增長，提高勞動生產率的基礎上，增加城鄉居民的收入、優化收入分配結構，提升居民收入

在國民收入中的比重，讓消費者有錢能消費。



二是擴大服務消費。積極發展首發經濟、健康消費、冰雪經濟、銀髮經濟，把文化旅遊業發

展成為重要的支柱產業。創造更多高質量的服務消費產品和場景，讓消費者有更多中高端服務可

消費。



三是優化消費環境。要形成保護消費者權益的強大震懾，把每天都變成「３．１５」，讓消

費者放心安心消費。



四是減少後顧之憂。今年將提高城鄉居民基礎養老金最低標準、適當提高退休人員基本養老

金，加快發展第三支柱養老保險等。今後還要穩步提高公共服務和社會保障水平。



＊治理超低價惡性競爭，倡導「優質優價」＊



此外，中國將堅持深化供給側結構性改革，不斷更新舊動能、發展新動能。中國將堅持科技

引領、創新驅動，因地制宜發展新質生產力，大力發展新興產業、積極培育未來產業，積極運用

數字技術、綠色技術、人工智能改造提升傳統產業。



同時綜合整治「內捲式」競爭。中國將規範地方政府和企業行為，依法治理超低價惡性競爭

，規范競爭秩序，倡導「優質優價」，反對劣質低價，推動企業優勝劣汰，市場動態出清。大力

弘揚企業家精神，推動老中青企業家攜手並肩，大中小企業協同發展。（ｓｌ）

