《神州債市》中國結算允許信用債ＥＴＦ試點開展交易所質押式回購

《經濟通通訊社２４日專訊》中國證券登記結算公司（下稱「中國結算」）上周五（２１日

）出台三項舉措，包括允許信用債ＥＴＦ試點開展交易所質押式回購、拓寬受信用保護債券回購

範圍、暫免部分債券登記結算費用，以進一步助力交易所債券市場發展，更好支持中小民營企業

債券融資。



中國結算上周五發布的《關於信用債券交易型開放式指數基金產品試點開展通用質押式回購

業務有關事項的通知》，允許符合一定條件的信用債ＥＴＦ產品試點開展交易所債券通用質押式

回購業務。《通知》提到，信用債基金產品申請作為回購擔保品開展回購業務的，不包含可轉換

公司債券、可交換公司債券、次級債券，並提出基金產品的做市商或流動性服務商家數不少於５

家，基金產品資產淨值不低於２０億元人民幣等要求。



業內人士認為，此舉滿足了市場對信用債ＥＴＦ入庫開展回購交易的需要，有助於提高信用

債ＥＴＦ產品的流動性、吸引力和交易活躍度，推動交易所債券做市交易等二級市場建設；亦有

助於支持交易所信用債市場買方建設，吸引長期資金入市，支持更多企業主體債券發行融資，降

低發行融資成本。



＊放寬受信用保護回購擔保品範圍，免收部分債券登記費＊



另外，同日修訂發布的《中國證券登記結算有限責任公司受信用保護債券質押式回購管理暫

行辦法》，放寬受信用保護回購擔保品範圍至主體ＡＡ級債券。業內人士指，此舉將更好滿足廣

大中小民營企業債券回購需求，促進交易所信用保護工具發展，進一步便利發行人債券融資。



至於同日發布的《關於暫免收取部分債券登記費用的通知》，則明確自２０２５年５月１日

起至２０２６年１２月３１日暫免收取綠色公司債券、科技創新公司債券（不含可轉換公司債券

）發行人服務費，並自２０２５年７月１日起至２０２６年１２月３１日繼續暫免收取民營企業

公司債券發行人服務費及債券結算費。（ｓｌ）

