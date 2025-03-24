《中國要聞》龔正：上海全力建設入境遊第一站，發展免稅退稅經濟

《經濟通通訊社２４日專訊》上海市市長龔正今日在《學習時報》頭版撰文，強調上海要加

快吸引外來消費，用好中國擴大免簽國家範圍、放寬優化過境免簽等政策，全力建設「中國入境

遊第一站」，大力發展免退稅經濟，提升入境人士的服務感受度和消費便利度，持續打造安全放

心消費環境。



同時，要加快壯大新型消費，大力發展首發經濟、銀髮經濟、夜間經濟、直播經濟，加快發

展線上演播、沉浸式體驗、房車露營等新業態，進一步推動數字消費、綠色消費，努力豐富消費

場景、培育更多新的消費增長點。



＊積極培育壯大離岸貿易、二手車出口等＊



此外，要用好增發超長期特別國債、地方政府專項債，繼續實施、儲備一批「兩重」建設項

目，加力推動一批重大基礎設施、重點產業項目開工建設，力爭全年全社會固定資產投資總額增

長５％左右，其中重大工程投資達到２４００億元人民幣、再創新高。打響「投資上海」品牌，

促進產業發展補短板、強弱項、增後勁。



還要下大力氣促進外貿穩量提質，更加注重加大信用保險、政策性融資等金融支持力度，強

化運力保障、通關便利等綜合服務保障，加快發展中間品貿易、跨境電商和海外倉。完善促進數

字貿易、綠色貿易發展的制度體系，創新內容分發、服務外包等知識密集型服務貿易發展政策，

積極培育壯大離岸貿易、二手車出口、保稅維修、保稅再製造等外貿新業態。（ｓｌ）

