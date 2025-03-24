  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

24/03/2025 10:14

《中國要聞》龔正：上海全力建設入境遊第一站，發展免稅退稅經濟

　　《經濟通通訊社２４日專訊》上海市市長龔正今日在《學習時報》頭版撰文，強調上海要加
快吸引外來消費，用好中國擴大免簽國家範圍、放寬優化過境免簽等政策，全力建設「中國入境
遊第一站」，大力發展免退稅經濟，提升入境人士的服務感受度和消費便利度，持續打造安全放
心消費環境。
　
　　同時，要加快壯大新型消費，大力發展首發經濟、銀髮經濟、夜間經濟、直播經濟，加快發
展線上演播、沉浸式體驗、房車露營等新業態，進一步推動數字消費、綠色消費，努力豐富消費
場景、培育更多新的消費增長點。
　
＊積極培育壯大離岸貿易、二手車出口等＊
　
　　此外，要用好增發超長期特別國債、地方政府專項債，繼續實施、儲備一批「兩重」建設項
目，加力推動一批重大基礎設施、重點產業項目開工建設，力爭全年全社會固定資產投資總額增
長５％左右，其中重大工程投資達到２４００億元人民幣、再創新高。打響「投資上海」品牌，
促進產業發展補短板、強弱項、增後勁。
　
　　還要下大力氣促進外貿穩量提質，更加注重加大信用保險、政策性融資等金融支持力度，強
化運力保障、通關便利等綜合服務保障，加快發展中間品貿易、跨境電商和海外倉。完善促進數
字貿易、綠色貿易發展的制度體系，創新內容分發、服務外包等知識密集型服務貿易發展政策，
積極培育壯大離岸貿易、二手車出口、保稅維修、保稅再製造等外貿新業態。（ｓｌ）

【你點睇？】政府將強制私家醫生上載病人資料上載至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

長和 | FOCUS | 美國挾迫港資，亡羊補牢未遲

21/03/2025 11:12

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處