《經濟時評》摩根士丹利上調中國今年ＧＤＰ增長預測至４﹒５％

《經濟通通訊社２４日專訊》摩根士丹利表示，基於高於預期的起點和穩健的資本支出勢頭

，將中國２０２５年國內生產總值（ＧＤＰ）增長率預測上調５０個基點至４﹒５％；這與市場

預期一致。不過，大摩仍預計，受美國關稅和應對性政策措施的影響，中國經濟增長將從第二季

開始放緩。



＊大摩預測美元兌人民幣匯率年中達７﹒３５＊



該行首席中國經濟學家邢自強的報告並指出，預計美元兌人民幣匯率將在２０２５年年中達

到７﹒３５（之前為７﹒５），至年底達到７﹒５０（之前為７﹒６０），這是因為中國人民銀

行的臨時政策權衡將貨幣穩定（兌美元）置於國內經濟目標之上。人行可能認為，穩定的貨幣和

合理的國債收益率可以更好地穩定市場對未來增長的預期。反過來，自１月中旬以來，銀行間流

動性一直保持相對緊張，七天銀行間貸款利率遠高於政策性回購利率。



該行認為，基於經濟增長強勁，人行近期可能不會偏離這一框架，但隨著出口放緩、經濟增

長放緩以及通縮壓力加劇，政策權衡可能會在今年下半年發生轉變。人行可能會允許人民幣小幅

貶值，放鬆流動性，並在今年下半年降息，以支持經濟增長並適應財政寬鬆政策。（ｓｌ）





