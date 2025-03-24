《中國要聞》合肥市監局：三隻羊整改符合要求，具備恢復經營條件

《經濟通通訊社２４日專訊》合肥三隻羊網絡科技有限公司（下稱「三隻羊」）因在直播帶

貨「香港美誠月餅」等產品時作出虛假宣傳，被罰款兼停業大半年後，安徽合肥市市場監督管理

局昨日（２３日）在微信公眾號「合肥市場監管」發布三隻羊整改情況通報指，三隻羊已繳納了

罰款並賠付合共９６７２﹒８萬元（人民幣．下同），整改亦符合要求，三隻羊已具備恢復經營

條件。



通報指，三隻羊在去年１０月１１日足額繳納了罰沒款６８９４﹒９５萬元。對「香港美誠

月餅」、「澳洲穀飼牛肉卷」等涉案產品已累計賠付２７７７﹒８５萬元，並繼續按照應賠盡賠

原則，執行退一賠三標準，做好退賠工作。



針對三雙羊在選品品控、宣傳推介、售後服務、內部管理等方面存在的問題，市聯合調查組

指導其制定具體整改措施８９項，督促其抓好整改落實，並要求其深刻反思此前直播過程中的不

當言行，認真落實網絡文明行為規範的要求，切實加強主播人員和直播活動的規範管理，強化社

會責任，自覺樹立良好形象。經三隻羊申請，市聯合調查組組織相關主管部門和律師、消費者代

表等進行綜合評估，認為三隻羊整改符合要求，具備恢復經營條件。



＊三隻羊：嚴格把關產品質量、嚴選品牌合作＊



三隻羊方面亦隨即發布通報，稱將嚴格把關產品質量，新篩選、簽定３家第三方專業品控機

構，分品類編制食品、化妝品等７類品控作業指導書，按規範嚴格把控產品質量；嚴格甄選品牌

合作，進一步提升自營品佔比，提高准入門檻，合作品牌壓減８０％；嚴格直播講解和主播管理

，設置多層審核環節，加強直播內容審查，確保賣點信息與產品信息的統一性、準確性；

嚴格售後服務標準，開設專門售後服務帳號「三隻羊網絡售後」，對經認定的問題產品，承諾先

行墊付退賠款，提高消費者售後服務體驗。（ｓｌ）

