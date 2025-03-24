《Ａ股焦點》弘信電子：致股價閃崩造謠者自首後被行政拘留

《經濟通通訊社２４日專訊》內地ＦＰＣ（柔性電路板）龍頭弘信電子

（深：３００６５７）昨晚在微信公眾號發文稱，雪球平台用戶「細膩的價投小賽道」等人於３

月１２日在平台發布多條關於公司的不實信息，涉嫌惡意造謠，公司遂立即採取法律行動，固定

相關證據並向公安機關報案。公安機關迅速調查並鎖定嫌疑人，涉事雪球平台用戶「細膩的價投

小賽道」３月２０日９時主動到廈門馬巷派出所配合調查，並對其違法行為供應不諱。公安機關

已依法對其作出行政拘留。



弘信電子今日股價低開低走，現跌２﹒９％，報３６﹒７４元人民幣。



據弘信電子此前表示，涉事雪球平台用戶３月１２日下午在平台上發布多條不實信息，捏造

了弘信電子當日股東大會「有關銀行授信及擔保的重大議案未獲通過」的虛假內容。該虛假信息

經網絡迅速傳播並短時間內發酵，引發市場恐慌性拋售，導致眾多投資者遭受經濟損失，嚴重擾

亂證券市場秩序，削弱資本市場的公信力與穩定性，並對公司商業信譽造成重大損害。



從盤面上看，弘信電子股價１２日小幅低開後保持震蕩走勢，並一度創下４７﹒６１元的歷

史新高，但下午開盤後風雲突變，公司股價直接飄綠，尾盤更突然大跌，全天跌幅８﹒９８％。



當天晚間，弘信電子發布２０２５年第一次臨時股東大會決議公告，顯示相關議案均被審議

通過。（ｓｌ）

