  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

24/03/2025 11:50

【ＦＯＣＵＳ】從蘇伊士到巴拿馬，看Ｔｉｍｉｎｇ的藝術

　　【ＦＯＣＵＳ】２０１５年「世紀重組」、２０１９年「黃台之瓜」、２０２５年「港口大
刁」……貴為港股天字第一號的長和（００００１），最新陷入「在商言商」和「錚錚愛國」之
爭。自十年前將注冊地由香港改為開曼群島，乃至２０２４年報顯示公司來自中華人民共和國的
收益僅佔１２％，長和港口大刁陷入沸議，反促人深思Ｗｈａｔ　ｉｓ　Ｔｉｍｉｎｇ（何謂時
機）。
　
＊過往捕捉交易時機戰績彪炳＊
　
　　賣產套現「教科書示範」，長和袋１９０億美元，令公司一舉從千億港元負債，升呢為淨現

；刺激股價兩日飆逾三成（３３％），市值膨脹近５００億－－隨著特朗普、港澳辦、官媒陸續
發聲，畫風急轉至本欄上周提及的大國博弈下港資「教科書個案」。
　
　　回看１９９９年以１９８億英鎊出售Ｏｒａｎｇｅ電訊業務，２００８年以４９億人幣出售
上海世紀商貿廣場，
２０１４年分拆港燈上市及２０１５年減持套現９２億，２０１７年以４０２億港元出售中環中
心……以精準捕捉交易Ｔｉｍｉｎｇ（時機）而著稱的「超人」家族，今次似錯看了政治時鐘。
　
＊巴拿馬運河事關「新三角」＊
　
　　皆因港口自古以來都絕非簡單的船來船往。早在美國南北戰爭爆發時，林肯即祭出「蟒蛇計
劃（Ｕｎｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋａｄｅ）」，封鎖包括新奧爾良、莫比爾灣等１２個港口的大西洋
及墨西哥灣（特朗普改名美利堅灣）沿岸５６００公里海岸線，重創南方補給線和出口收入。
　
　　同為共和黨人，特朗普焉能不知位於巴拿馬運河大西洋側的Ｃｒｉｓｔｏｂａｌ港、太平洋
側的Ｂａｌｂｏａ港的戰略意義？承擔全球６％的海運貿易量（美、中分列第一、第二用戶），
重奪巴拿馬運河，聯同控制格陵蘭島、吞併加拿大，構成「Ａｍｅｒｉｃａ　Ｆｉｒｓｔ」戰略
的貿易、軍事、工業「新三角」，鑒於此，「北京震怒失談判籌碼」一說恐非空穴來風。
　
＊蘇伊士運河化危為機因擇時＊
　
　　原本被視作「既套現全身而退、又遠離地緣風險」的長和「教科書示範」交易，突觸政治紅
線，玄機就在決策時點。
　
　　回看１９５６年７月，時任埃及總統納賽爾看準阿拉伯民族主義勢不可擋，以及時任美國總
統艾森豪威爾忌憚前蘇聯勢力擴張，宣布將原本由英法公司控制的蘇伊士運河收歸國有，並將收
入所得用於資助修建阿斯旺大壩，引發以色列入侵西奈半島，英法傘兵空降運河沿岸重重危機。
最終，英、法、以三國軍隊在美蘇施壓下撤離，英國殖民帝國地位一落千丈，首相艾登被迫辭職
，納賽爾一舉蜚聲阿拉伯世界。
　
＊食幾家茶禮愈來愈難以為繼＊
　
　　而就今次巴拿馬運河港口大刁而言，大背景是中美新冷戰潛在的螺旋式升級，內地ＫＯＬ「
兔主席」甚至將長和此交易稱為「大概率是蠢和壞的結合（就出售資產有意不前置溝通）」。
　
　　由此引伸出另一關鍵議題－－港企、港資、港人過往以「專業╱中立」姿態，在大國博弈中
左右逢源、食幾家茶禮的生意經，已愈來愈難以為繼。未來如何把握Ｔｉｍｉｎｇ、擔何大任，
或坦白而言「可利用價值」何在？絕非「在商言商」四個字那麼簡單。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰24/03/2025 11:52  【ＡＩ】同程旅行升級大模型並推出ＤｅｅｐＴｒｉｐ﹒ｃｏｍ

下一篇新聞︰24/03/2025 11:45  《Ａ股焦點》紫金Ａ漲逾３％，去年淨利創新高，全年分紅１０１億

其他AH股新聞
More

24/03/2025 12:12  《中國要聞》蘋果庫克：願為中美關係穩健可持續發展貢獻力量

24/03/2025 11:32  《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２５％，旅遊、金屬板塊逆市高

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

長和 | FOCUS | 美國挾迫港資，亡羊補牢未遲

21/03/2025 11:12

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處