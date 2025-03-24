【ＦＯＣＵＳ】從蘇伊士到巴拿馬，看Ｔｉｍｉｎｇ的藝術

【ＦＯＣＵＳ】２０１５年「世紀重組」、２０１９年「黃台之瓜」、２０２５年「港口大

刁」……貴為港股天字第一號的長和（００００１），最新陷入「在商言商」和「錚錚愛國」之

爭。自十年前將注冊地由香港改為開曼群島，乃至２０２４年報顯示公司來自中華人民共和國的

收益僅佔１２％，長和港口大刁陷入沸議，反促人深思Ｗｈａｔ ｉｓ Ｔｉｍｉｎｇ（何謂時

機）。



＊過往捕捉交易時機戰績彪炳＊



賣產套現「教科書示範」，長和袋１９０億美元，令公司一舉從千億港元負債，升呢為淨現

金

；刺激股價兩日飆逾三成（３３％），市值膨脹近５００億－－隨著特朗普、港澳辦、官媒陸續

發聲，畫風急轉至本欄上周提及的大國博弈下港資「教科書個案」。



回看１９９９年以１９８億英鎊出售Ｏｒａｎｇｅ電訊業務，２００８年以４９億人幣出售

上海世紀商貿廣場，

２０１４年分拆港燈上市及２０１５年減持套現９２億，２０１７年以４０２億港元出售中環中

心……以精準捕捉交易Ｔｉｍｉｎｇ（時機）而著稱的「超人」家族，今次似錯看了政治時鐘。



＊巴拿馬運河事關「新三角」＊



皆因港口自古以來都絕非簡單的船來船往。早在美國南北戰爭爆發時，林肯即祭出「蟒蛇計

劃（Ｕｎｉｏｎ Ｂｌｏｃｋａｄｅ）」，封鎖包括新奧爾良、莫比爾灣等１２個港口的大西洋

及墨西哥灣（特朗普改名美利堅灣）沿岸５６００公里海岸線，重創南方補給線和出口收入。



同為共和黨人，特朗普焉能不知位於巴拿馬運河大西洋側的Ｃｒｉｓｔｏｂａｌ港、太平洋

側的Ｂａｌｂｏａ港的戰略意義？承擔全球６％的海運貿易量（美、中分列第一、第二用戶），

重奪巴拿馬運河，聯同控制格陵蘭島、吞併加拿大，構成「Ａｍｅｒｉｃａ Ｆｉｒｓｔ」戰略

的貿易、軍事、工業「新三角」，鑒於此，「北京震怒失談判籌碼」一說恐非空穴來風。



＊蘇伊士運河化危為機因擇時＊



原本被視作「既套現全身而退、又遠離地緣風險」的長和「教科書示範」交易，突觸政治紅

線，玄機就在決策時點。



回看１９５６年７月，時任埃及總統納賽爾看準阿拉伯民族主義勢不可擋，以及時任美國總

統艾森豪威爾忌憚前蘇聯勢力擴張，宣布將原本由英法公司控制的蘇伊士運河收歸國有，並將收

入所得用於資助修建阿斯旺大壩，引發以色列入侵西奈半島，英法傘兵空降運河沿岸重重危機。

最終，英、法、以三國軍隊在美蘇施壓下撤離，英國殖民帝國地位一落千丈，首相艾登被迫辭職

，納賽爾一舉蜚聲阿拉伯世界。



＊食幾家茶禮愈來愈難以為繼＊



而就今次巴拿馬運河港口大刁而言，大背景是中美新冷戰潛在的螺旋式升級，內地ＫＯＬ「

兔主席」甚至將長和此交易稱為「大概率是蠢和壞的結合（就出售資產有意不前置溝通）」。



由此引伸出另一關鍵議題－－港企、港資、港人過往以「專業╱中立」姿態，在大國博弈中

左右逢源、食幾家茶禮的生意經，已愈來愈難以為繼。未來如何把握Ｔｉｍｉｎｇ、擔何大任，

或坦白而言「可利用價值」何在？絕非「在商言商」四個字那麼簡單。

