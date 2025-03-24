【聚焦數據】首２月全國財收降１﹒６％，證券印花稅收入大增六成

《經濟通通訊社２４日專訊》財政部公布，今年首２月，全國一般公共預算收入４３８５６

億元（人民幣．下同），同比下降１﹒６％。其中，全國稅收收入３６３４９億元，同比下降

３﹒９％；非稅收入７５０７億元，同比增長１１％。



分中央和地方看，中央一般公共預算收入１９４９９億元，同比下降５﹒８％；地方一般公

共預算本級收入２４３５７億元，同比增長２％。



＊消費稅增０﹒３％，房產稅增９﹒８％＊



主要稅收收入方面，國內增值稅１５１２８億元，同比增長１﹒１％。國內消費稅４０７９

億元，同比增長０﹒３％。企業所得稅９１１３億元，同比下降１０﹒４％。個人所得稅

４１３４億元，同比增長２６﹒７％。



印花稅８４９億元，同比增長１６﹒９％，其中證券交易印花稅２３８億元，同比增長

５８﹒９％。車輛購置稅３４８億元，同比下降３２﹒５％。契稅７３１億元，同比下降

２１﹒７％。房產稅７４５億元，同比增長９﹒８％。土地增值稅８７８億元，同比下降

２２﹒１％。



＊首２月全國財政支出增３﹒４％，科技支出增一成＊



支出方面，首２月，全國一般公共預算支出４５０９６億元，同比增長３﹒４％。分中央和

地方看，中央一般公共預算本級支出５２４２億元，同比增長８﹒６％；地方一般公共預算支出

３９８５４億元，同比增長２﹒７％。



主要支出科目中，科學技術支出１１２２億元，同比增長１０﹒６％。文化旅遊體育與傳媒

支出５０７億元，同比增長５％。教育支出７３７７億元，同比增長７﹒７％。社會保障和就業

支出８５４０億元，同比增長６﹒７％。衛生健康支出３５１２億元，同比增長０﹒６％。節能

環保支出７９５億元，同比增長１％。城鄉社區支出３４２７億元，同比下降６﹒６％。債務付

息支出１５６８億元，同比增長１９﹒７％。



＊首２月國有土地使用權出讓收入降１５﹒７％＊



此外，首２月，全國政府性基金預算收入６３８１億元，同比下降１０﹒７％。分中央和地

方看，中央政府性基金預算收入８０８億元，同比增長７﹒１％；地方政府性基金預算本級收入

５５７３億元，同比下降１２﹒９％，其中，國有土地使用權出讓收入４７４４億元，同比下降

１５﹒７％。



首２月，全國政府性基金預算支出１１３５８億元，同比增長１﹒２％。分中央和地方看，

中央政府性基金預算本級支出４６０億元，同比增長７４﹒２％；地方政府性基金預算支出

１０８９８億元，同比下降０﹒６％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出６５４３億元，

同比下降１９﹒２％。（ｓｌ）

