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24/03/2025 16:42

《中國要聞》財政部：增中央本級投入，全力支持關鍵核心技術攻關

　　《經濟通通訊社２４日專訊》財政部發布２０２４年中國財政政策執行情況報告。報告提出
，２０２５年要重點做好六大工作：支持全方位擴大國內需求、支持保障和改善民生、支持現代
化產業體系建設、支持城鄉區域融合發展，支持生態文明建設，以及加強財政科學管理。
　
　　其中，在產業發展方面，要著力提升科技創新能力，加大中央本級科技投入，全力支持關鍵
核心技術攻關。加快推動產業轉型升級，加強製造業領域重點研發計劃等保障，支持實施製造業
重點產業鏈高質量發展行動，深入實施專精特新中小企業獎補政策。加強對企業的紓困支持，統
籌用好化債支持政策，支持地方加快償還政府拖欠企業帳款；緩解小微企業等經營主體融資難融
資貴問題；堅決防止和糾正亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。　
　
＊加快推進種業振興行動，研究完善排污權有償使用＊
　
　　在城鄉發展和生態環境方面，支持高標準農田、水利基礎設施等建設，啟動實施中央統籌下
的糧食產銷區省際橫向利益補償，加快推進種業振興行動，保障糧食和重要農產品穩定供給。有
序推進鄉村發展和建設，大力推進新型城鎮化。落實和完善區域財稅政策，加大區域戰略實施力
度，促進革命老區、邊疆地區、資源枯竭地區等加快發展。研究完善排污權有償使用和交易、生
態環境損害賠償資金管理等制度。穩步推進碳達峰碳中和，加強對綠色低碳先進技術研發和推廣
運用的支持，推動重點行業領域綠色低碳轉型，大力支持可再生能源發展，繼續推廣新能源汽車

　
＊落實落細一攬子化債政策，堅決遏制新增隱性債務＊
　
　　在財稅體制改革方面，研究制定關於健全現代預算制度的意見，加強預算管理各項制度舉措
的系統集成、協同高效。推進零基預算改革、支出標準體系建設、財政承受能力評估、績效管理
等工作。落實落細一攬子化債政策，堅決遏制新增隱性債務，有效防範化解地方政府債務風險。
加快地方政府融資平台改革轉型，加大財會監督力度，提升財政治理效能。（ｓｌ）
　
　

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