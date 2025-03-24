《中國要聞》財政部：支持全方位擴大國內需求，大力提振消費

《經濟通通訊社２４日專訊》財政部發布２０２４年中國財政政策執行情況報告。報告提出

，２０２５年要重點做好六大工作：支持全方位擴大國內需求、支持保障和改善民生、支持現代

化產業體系建設、支持城鄉區域融合發展，支持生態文明建設，以及加強財政科學管理。



在擴內需方面，報告強調，今年要大力提振消費，加大民生保障力度，多渠道增加居民收入

。推進實施提振消費專項行動，加大消費品以舊換新支持力度。積極擴大有效投資，統籌用好各

類政府投資資金，聚焦關鍵領域和薄弱環節加大投資力度。合理安排政府債券發行，加快政府債

券資金預算下達，盡早形成實物工作量。適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老

金和城鄉居民基本醫療保險財政補助標準等。推進實施國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈提升行動、公

路水路交通基礎設施數字化轉型升級，推動降低全社會物流成本。



＊大力實施科教興國戰略，優先保障財政教育投入＊



民生方面，要綜合用好稅費減免、就業補貼、穩崗返還等政策，拓寬就業渠道，支持高校畢

業生等重點群體就業創業。大力實施科教興國戰略，優先保障財政教育投入，支持教育強國建設

。加強普惠育幼服務體系建設，大力發展普惠養老服務等。推動公立醫院改革和高質量發展，支

持提升基層醫療衛生服務能力；健全公共衛生服務體系。深入實施養老保險全國統籌；推進分層

分類社會救助。健全多層次醫療保障體系，完善基本醫療保險籌資和待遇合理調整機制。加快建

立長期護理保險制度。強化基層應急基礎和力量，提升防災減災救災和應急管理能力。（ｓｌ）

