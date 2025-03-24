《大灣區》富臨皇宮廣州越秀區分店３月底結業，內地僅剩３分店

《經濟通通訊社２４日專訊》據《南方日報》報道，位於廣州越秀區北京路附近的香港富臨

皇宮（五月花店）１８日發布結業通知稱，由於租賃合同即將到期，香港富臨皇宮（五月花店）

將於２０２５年３月３１日正式結業。該通知提醒，３月３１日起，該店將停止所有營業活動。

會員有餘額、線上兌換券的盡快在本月底消費，如未能用完上列餘額及兌換積分券的可到香港富

臨皇宮安華匯店正常使用。



而據內地餐飲行業資訊平台「餐飲老板內參」引述富臨皇宮廣州五月花店前台工作人員透露

，酒樓的租賃合同即將到期，物業那邊提出的續約條件是重新裝修店舖；考慮到裝修的開支比較

大，加上續約是按照一年期，老闆經過深思熟慮後作出結業的決定。



據富臨皇宮社交平台帳號介紹，香港富臨集團於１９９２年成立，２０１４年於香港上市，

分店遍布亞洲各地，曾榮獲香港喜宴天王等多項大獎。據其官網介紹，富臨皇宮品牌於２０１０

年１１月成立，目前除了在香港有６間分店外，在內地開設了４間分店，分別位於廣州越秀區（

即五月花店）、白雲區，以及廣東珠海、福建福州。（ｓｌ）

