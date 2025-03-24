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AH股新聞

24/03/2025 14:47

《中國要聞》蘋果宣布啟動第二期中國清潔能源基金，投資７﹒２億

　　《經濟通通訊社２４日專訊》蘋果ＣＥＯ庫克今日在其微博帳號發文宣布，在中國啟動新一
期清潔能源基金，指目前蘋果在中國的供應鏈已有三分之二使用可再生能源，新基金將進一步助
力蘋果在２０３０年實現１００％可再生能源運營的目標。
　
　　據其發文提供的連結文章介紹，該基金旨在擴大中國的清潔能源產能，以助實現在２０３０
年將其供應鏈過渡到１００％使用可再生能源。蘋果承諾投資高達７﹒２億元人民幣，以啟動第
二期中國清潔能源基金，目標是每年為中國電網新增約５５萬兆瓦時的風能和太陽能發電能力，
而這一數字將隨著更多投資者的加入而增長。
　
＊首個基金已於１４省新建逾１千兆瓦風能和太陽能項目＊
　
　　蘋果及其供應商於２０１８年推出的首個中國清潔能源基金的成功經驗為該基金提供了藍本
。首個中國清潔能源基金已經超過其既定目標，在中國１４個省新建超過１千兆瓦的風能和太陽
能項目。第二期中國清潔能源基金將複製這一方法，支持新的可再生能源項目，包括那些處於早
期開發階段的項目。
　
　　新基金還將幫助推動蘋果２０３０的進展。蘋果的宏願是在未來五年內全部碳足跡實現碳中
和，包括整個供應鏈和產品的全生命周期。如今，蘋果在中國約三分之二的生產由可再生能源驅
動，１００多家供應商為這一進展做出了貢獻。自２０１５年以來，蘋果已將其整體溫室氣體排
放量減少了５５％以上，並將繼續致力於推動其業務各個方面的深度減排。（ｓｌ）

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