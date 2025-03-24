《Ａ股焦點》國家擬促進全民閱讀，出版股活躍，讀客文化漲停

《經濟通通訊社２４日專訊》 國家新聞出版署近日發布《全民閱讀促進條例（徵求意見

稿）》公開徵求意見。其中提到，國家實施全民閱讀促進戰略，將會制定全民閱讀促進工作方案

，並擬定每年４月第四周為「全民閱讀活動周」。國家並鼓勵和支持與提高公民閱讀水平相適應

的閱讀消費以及相關文化產業的高質量發展。



Ａ股傳媒出版股活躍，讀客文化（深：３０１０２５）漲２０％漲停，中信出版

（深：３００７８８）揚５﹒８％，讀者傳媒（滬：６０３９９９）漲５％，中國出版

（滬：６０１９４９）升３﹒５％，南方傳媒（滬：６０１９００）、中文在線

（深：３００３６４）、新華文軒（滬：６０１８１１）升超２％，果麥文化

（深：３０１０５２）、龍版傳媒（滬：６０５５７７）、中原傳媒（深：０００７１９）等齊

向上。



意見稿稱，為促進全民閱讀，推動書香社會建設，增強全民族思想道德素質和科學文化素養

，提高全社會文明程度，而根據有關法律制定本條例。國家鼓勵促進全民閱讀的新技術、新載體

、新設施等的開發與應用；支持數字閱讀發展，加強數字內容資源建設，改善數字內容消費服務

方式。此外，意見稿稱，縣級以上地方人民政府應當將全民閱讀設施納入本級城鄉建設規劃；新

建、改建和擴建居民住宅區配套建設的公共文化設施中，應當包括全民閱讀設施，為居民提供閱

讀服務。（ｓｌ）

