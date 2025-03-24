《國企紅籌》洛鉬去年賺１３５億人幣新高升６４％，息２５﹒５分

《經濟通通訊社２４日專訊》洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）公布，截至去
年１２月３１日止年度營收、利潤均創歷史新高，其中盈利約１３５億元（人民幣．下同），升
６４％，因銅鈷產銷量上升及銅價上升，每股盈利６３分，擬派末期股息每股２５﹒５分，較上
年度同期派息增６５％。
該集團指，收入２１３０億元，升１４﹒４％，經營性淨現金流為３２３﹒８７億元，增長
１倍，去年底資產負債率降至４９﹒５２％，下降８﹒８８個百分點。
＊銅鈷鈮磷產量新高＊
＊銅鈷鈮磷產量新高＊
該集團指，去年所有產品產量均超越產量指引中值，銅、鈷、鈮及磷產量均創歷史新高。其
中，產銅６５﹒０２萬噸，增長５５％，首次躋身全球前十大銅生產商，產鈷１１﹒４２萬噸，
增長１倍，產鈮首破萬噸，增長５％，磷肥產量１１８萬噸，增長１％。全年產鎢８２８８噸，
增長４％，產鉬１﹒５萬噸，完成度１０３％。
該集團指，今年生產指引，其中銅產量６０萬至６６萬噸，鈷產量１０萬至１２萬噸。
（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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