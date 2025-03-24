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AH股新聞

24/03/2025 07:56

《國企紅籌》神華去年少賺３％息２﹒２６人幣目標今年收入跌５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公布，截至去
年１２月３１日止年度純利６２４﹒２１億元（人民幣．下同），按年下跌３﹒４％，每股盈利
３﹒１４２元，派末期股息每股２﹒２６元，和上財年派息水平相若。該集團指，今年經營目標
方面，收入３２００億元，下跌５﹒４％，商品煤產量３﹒３４８億噸，升２﹒４％，商品煤銷
量４﹒６５９億噸，升１﹒４％，發電量升１﹒７％。
　
　　該集團指，收入３３８３﹒７５億元，下跌１﹒４％，ＥＢＩＴＤＡ約１１０２﹒２８億元
，下跌３﹒８％，經營活動現金淨流入約９３３億元，升４﹒１％，於去年底資產負債比率
２３﹒３％，跌０﹒７個百分點。期內商品煤銷量４﹒５９億噸，升２﹒１％，售電量
２１０２﹒８億千瓦時，升５﹒３％。但受煤炭價格及售電價格下行影響業績下跌，其中平均煤
炭價格跌３﹒４％。
　
＊今年計劃資本支出升２７％＊
　
　　該集團指，今年計劃資本支出４１７﹒９３億元，升２６﹒５％，其中煤化工業務計劃資本
支出５４﹒４６億元，升約７倍，煤炭業務投資則降２３％，至９６﹒８１億元。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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