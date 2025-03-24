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AH股新聞

24/03/2025 08:44

《國企紅籌》中集安瑞科（３８９９）附屬中集環科去年少賺４９％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中集安瑞科（０３８９９）公布，附屬公司中集環科
（深：３０１５５９）截至去年１２月３１日止年度盈利３億元（人民幣．下同），跌４９％，
每股盈利５１分。
　
　　該集團指，中集環科收入３３﹒４９億元，跌２８﹒１８％，扣除非經常性損益之純利
３﹒２億元，跌４９﹒７％，加權平均淨資產收益率６﹒５５％，跌１１﹒５３個百分點。
（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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