《國企紅籌》中集安瑞科（３８９９）附屬中集環科去年少賺４９％

《經濟通通訊社２４日專訊》中集安瑞科（０３８９９）公布，附屬公司中集環科
（深：３０１５５９）截至去年１２月３１日止年度盈利３億元（人民幣．下同），跌４９％，
每股盈利５１分。
該集團指，中集環科收入３３﹒４９億元，跌２８﹒１８％，扣除非經常性損益之純利
３﹒２億元，跌４９﹒７％，加權平均淨資產收益率６﹒５５％，跌１１﹒５３個百分點。
（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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24/03/2025 08:44
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（深：３０１５５９）截至去年１２月３１日止年度盈利３億元（人民幣．下同），跌４９％，
每股盈利５１分。
該集團指，中集環科收入３３﹒４９億元，跌２８﹒１８％，扣除非經常性損益之純利
３﹒２億元，跌４９﹒７％，加權平均淨資產收益率６﹒５５％，跌１１﹒５３個百分點。
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