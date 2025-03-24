中國石化（３８６）去年純利跌１７％，末期息減派三成至１４分

《經濟通通訊社２４日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，截至去

年１２月３１日止年度歸屬於母公司股東的淨利潤５０３﹒１３億元（人民幣．下同），跌

１６﹒７８％，每股盈利４１﹒５分，擬派末期股息每股１４分，較上財年派末期息２０分大減

三成。



中石化指，國際原油價格震盪下行，國內交通行業新能源替代加速，化工市場新增產能持續

釋放，毛利大幅收窄。去年收入３﹒０７萬億元，跌４﹒３％，營業利潤７２２﹒５７億元，跌

１６﹒７％，投資收益升１﹒７倍，至１５８﹒９億元，扣除非經常性損益之純利４８０﹒５７

億元，跌２０﹒８％，加權平均淨資產收益率６﹒１９％，跌１﹒４個百分點。



該集團指，去年油氣當量產量５﹒１５億桶，升２﹒２％，原油加工量２﹒５２億噸，跌

２％，成品油經銷量約２﹒４億噸，升０﹒１％，去年資本支出１７５０億元。



＊今年資本支出跌６％＊



該集團指，今年計劃生產原油約２﹒８億桶，天然氣１﹒４５萬億立方米，加工原油

２﹒５５億噸，但計劃成品油經銷量約１﹒７８億噸，按年跌約２５﹒８％，而今年目標資本支

出１６４３億元，按年跌６％，主要投向高質量勘探開發、煉化業務轉型升級、綜合加能站網絡

建設、新能源新材料綠色環保項目建設等領域。



董事會審議並通過新一輪回購授權議案，２０２１年至２０２４年公司回購股份金額共

８６﹒３５億元。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

