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AH股新聞

24/03/2025 08:02

中國石化（３８６）去年純利跌１７％，末期息減派三成至１４分

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，截至去
年１２月３１日止年度歸屬於母公司股東的淨利潤５０３﹒１３億元（人民幣．下同），跌
１６﹒７８％，每股盈利４１﹒５分，擬派末期股息每股１４分，較上財年派末期息２０分大減
三成。
　
　　中石化指，國際原油價格震盪下行，國內交通行業新能源替代加速，化工市場新增產能持續
釋放，毛利大幅收窄。去年收入３﹒０７萬億元，跌４﹒３％，營業利潤７２２﹒５７億元，跌
１６﹒７％，投資收益升１﹒７倍，至１５８﹒９億元，扣除非經常性損益之純利４８０﹒５７
億元，跌２０﹒８％，加權平均淨資產收益率６﹒１９％，跌１﹒４個百分點。
　
　　該集團指，去年油氣當量產量５﹒１５億桶，升２﹒２％，原油加工量２﹒５２億噸，跌
２％，成品油經銷量約２﹒４億噸，升０﹒１％，去年資本支出１７５０億元。
　
＊今年資本支出跌６％＊
　
　　該集團指，今年計劃生產原油約２﹒８億桶，天然氣１﹒４５萬億立方米，加工原油
２﹒５５億噸，但計劃成品油經銷量約１﹒７８億噸，按年跌約２５﹒８％，而今年目標資本支
出１６４３億元，按年跌６％，主要投向高質量勘探開發、煉化業務轉型升級、綜合加能站網絡
建設、新能源新材料綠色環保項目建設等領域。
　
　　董事會審議並通過新一輪回購授權議案，２０２１年至２０２４年公司回購股份金額共
８６﹒３５億元。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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