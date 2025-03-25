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AH股新聞

25/03/2025 08:44

《駐京專電》王文濤晤庫克：支持外企產品公平參與以舊換新等政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國商務部部長王文濤會見美國蘋果公司
行政總裁庫克。雙方就蘋果公司在華業務發展、中美經貿關係等議題進行了交流。王文濤表示，
中國經濟展現了強大的韌性和活力，已經成為創新發展的熱土。中國堅定不移擴大對外開放，向
外資企業提供公平競爭環境，支持外資企業產品公平參與以舊換新等擴消費政策。歡迎蘋果公司
擴大在華投資，深度融入中國市場，共用發展機遇。
　
　　王文濤強調，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。作為全球最大的兩個經濟體，中美加強
經貿合作符合經濟規律，脫鈎斷鏈將損及各方利益。美方採取的單邊加徵關稅等限制措施干擾企
業經營預期，為世界經濟帶來不確定性。中方願與美方一道，通過平等對話為企業創造更穩定的
政策環境。
　
　　庫克表示，蘋果公司在華發展是兩國經貿合作互利共贏的典範，將持續加大在華供應鏈、研
發、社會公益等領域的投入，支持中國高質量發展。工商界是兩國溝通的天然橋樑，蘋果公司願
為中美經貿關係穩定健康發展發揮積極作用。

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