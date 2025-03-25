【發展論壇】韓正晤太古施銘倫，冀在鞏固香港國際航空樞紐作貢獻

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家副主席韓正在北京分別會見來華參加

中國發展高層論壇２０２５年年會的英國太古集團行政總裁施銘倫和瑞士諾華公司執行官萬思瀚

。



＊冀太古集團積極參與粵港澳大灣區建設＊



在會見施銘倫時，韓正表示，當前世界面臨複雜挑戰，國際經濟格局深度調整。中國堅持經

濟全球化的正確方向，維護世界貿易規則體系，堅定不移推進改革開放，將為全球經濟發展注入

更多穩定性和確定性。太古集團是世界著名的跨國公司，在中國內地和香港都取得了很好的發展

。希望太古集團積極參與粵港澳大灣區和海南自由貿易港建設，在支持鞏固香港國際航空樞紐地

位等方面作出新的貢獻。



＊中國鼓勵並支持創新藥物研發＊



在會見萬思瀚時，韓正表示，諾華公司是全球著名的創新藥物企業，為人類健康事業作出重

要貢獻。中國政府鼓勵並支持創新藥物研發，依法加強知識產權保護，為包括諾華公司在內的外

國企業提供更好的創新環境。希望諾華公司抓住機遇，充分發揮自身優勢，深化拓展雙方互利合

作，在華實現更大發展。



據《新華社》報道，施銘倫和萬思瀚高度評價近年來中國經濟社會發展取得的成就，看好中

國發展前景，對投資中國充滿信心。兩家企業均表示致力於對華長期合作，將繼續扎根中國，持

續深耕中國市場，擴大對華投資，深化同中國在航空、醫藥健康等領域合作，推動英中、瑞中互

利合作取得新的成果。

