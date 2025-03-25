《駐京專電》李雲澤會見黑石董事長蘇世民，就在華投資等交流

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家金監總局局長李雲澤２４日會見黑石

董事長、首席執行官兼聯合創始人蘇世民（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ａ﹒ Ｓｃｈｗａｒｚｍａｎ）一

行。雙方就宏觀經濟金融形勢、黑石集團在華投資等議題進行交流。

