《駐京專電》李雲澤會見黑石董事長蘇世民，就在華投資等交流

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家金監總局局長李雲澤２４日會見黑石
董事長、首席執行官兼聯合創始人蘇世民（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ａ﹒ Ｓｃｈｗａｒｚｍａｎ）一
行。雙方就宏觀經濟金融形勢、黑石集團在華投資等議題進行交流。
【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票
25/03/2025 09:43
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家金監總局局長李雲澤２４日會見黑石
董事長、首席執行官兼聯合創始人蘇世民（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ａ﹒ Ｓｃｈｗａｒｚｍａｎ）一
行。雙方就宏觀經濟金融形勢、黑石集團在華投資等議題進行交流。
【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票
上一篇新聞︰25/03/2025 10:02 《中國要聞》促消費加碼，中國傳考慮將服務業納入補貼計劃
下一篇新聞︰25/03/2025 09:35 【ＡＩ】無錫４月２４－２６日舉行內地首屆具身智能機器人運動會
25/03/2025 09:29 《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數平開，深證Ｂ平開
25/03/2025 09:29 《Ａ股行情》美國或再加關稅，滬綜指平開，財政部提加大支出強度
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N