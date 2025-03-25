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AH股新聞

25/03/2025 11:29

【大國博弈】王文濤晤蘋果、高通、嘉吉高管，冀繼續投資深耕中國

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》商務部部長王文濤２４日分別會見美國蘋
果公司首席執行官庫克、高通公司總裁兼首席執行官安蒙、美國嘉吉公司董事會主席、總裁兼首
席執行官尚博遠。就蘋果公司、高通公司、嘉吉公司在華業務發展、中美經貿關係等進行交流。
王文濤強調中國堅定不移擴大對外開放，希望三家公司擴大在華投資，深耕中國。
　
＊支持外資企業產品公平參與以舊換新等擴消費政策＊
　
　　王文濤在與庫克會面時表示，中國經濟展現了強大的韌性和活力，已經成為創新發展的熱土
。中國堅定不移擴大對外開放，向外資企業提供公平競爭環境，支持外資企業產品公平參與以舊
換新等擴消費政策。歡迎蘋果公司擴大在華投資，深度融入中國市場，共享發展機遇。
　
　　王文濤強調，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美方採取的單邊加徵關稅等限制措施干
擾企業經營預期，為世界經濟帶來不確定性。中方願與美方一道，通過平等對話為企業創造更穩
定的政策環境。
　
　　庫克表示，蘋果公司將持續加大在華供應鏈、研發、社會公益等領域的投入，支持中國高質
量發展。工商界是兩國溝通的天然橋梁，蘋果公司願為中美經貿關係穩定健康發展發揮積極作用

　
＊高通業務領域與中國市場需求高度契合，冀把握發展機遇＊
　
　　王文濤在與安蒙會面時指出，當今世界經濟碎片化加劇、不穩定不確定性上升，更需要政府
和企業攜手抵御風險挑戰。中國政府將進一步擴大市場准入，積極解決企業關切，幫助外資企業
深度融入中國市場。目前，中國正在加力擴圍實施消費品以舊換新，巨大的市場潛力將為包括高
通在內的跨國公司提供更大發展機遇。半導體和人工智能技術的發展應用勢不可擋，高通公司的
業務領域與中國市場需求高度契合，希望高通公司把握中國市場發展機遇，繼續深耕中國，為消
費者帶來更多更好的產品和服務。
　
　　安蒙表示，高通公司在華發展近３０年，與中國的移動通信產業共同成長，取得顯著成績。
高通公司對中國未來發展充滿信心，將持續加大在華投資，充分發揮橋梁紐帶作用，助力美中雙
方開展積極對話，努力成為美中互利共贏的合作典範。
　
＊希望嘉吉公司繼續投資中國、深耕中國＊
　
　　王文濤在與尚博遠會見時表示，美方以芬太尼問題等為由單邊加徵關稅的錯誤做法，嚴重違
反了世貿組織規則，嚴重損害了美國消費者利益，嚴重破壞了全球產業鏈供應鏈安全穩定。中美
在互利共贏基礎上開展經貿合作，符合兩國共同利益。中方願加強對話溝通，為雙方企業創造更
加穩定的發展環境。希望嘉吉公司繼續投資中國、深耕中國，為全球消費者提供更多健康、安全
、優質的產品和服務。
　
　　尚博遠表示，嘉吉公司致力於為中國消費者提供優質穩定的產品和服務，堅定看好中國未來
發展，將繼續擴大在華投資，深化科技創新，為中國和全球消費者提供更加優質、健康的大宗農
產品和食品。

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