【大國博弈】王文濤晤蘋果、高通、嘉吉高管，冀繼續投資深耕中國

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》商務部部長王文濤２４日分別會見美國蘋

果公司首席執行官庫克、高通公司總裁兼首席執行官安蒙、美國嘉吉公司董事會主席、總裁兼首

席執行官尚博遠。就蘋果公司、高通公司、嘉吉公司在華業務發展、中美經貿關係等進行交流。

王文濤強調中國堅定不移擴大對外開放，希望三家公司擴大在華投資，深耕中國。



＊支持外資企業產品公平參與以舊換新等擴消費政策＊



王文濤在與庫克會面時表示，中國經濟展現了強大的韌性和活力，已經成為創新發展的熱土

。中國堅定不移擴大對外開放，向外資企業提供公平競爭環境，支持外資企業產品公平參與以舊

換新等擴消費政策。歡迎蘋果公司擴大在華投資，深度融入中國市場，共享發展機遇。



王文濤強調，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美方採取的單邊加徵關稅等限制措施干

擾企業經營預期，為世界經濟帶來不確定性。中方願與美方一道，通過平等對話為企業創造更穩

定的政策環境。



庫克表示，蘋果公司將持續加大在華供應鏈、研發、社會公益等領域的投入，支持中國高質

量發展。工商界是兩國溝通的天然橋梁，蘋果公司願為中美經貿關係穩定健康發展發揮積極作用

。



＊高通業務領域與中國市場需求高度契合，冀把握發展機遇＊



王文濤在與安蒙會面時指出，當今世界經濟碎片化加劇、不穩定不確定性上升，更需要政府

和企業攜手抵御風險挑戰。中國政府將進一步擴大市場准入，積極解決企業關切，幫助外資企業

深度融入中國市場。目前，中國正在加力擴圍實施消費品以舊換新，巨大的市場潛力將為包括高

通在內的跨國公司提供更大發展機遇。半導體和人工智能技術的發展應用勢不可擋，高通公司的

業務領域與中國市場需求高度契合，希望高通公司把握中國市場發展機遇，繼續深耕中國，為消

費者帶來更多更好的產品和服務。



安蒙表示，高通公司在華發展近３０年，與中國的移動通信產業共同成長，取得顯著成績。

高通公司對中國未來發展充滿信心，將持續加大在華投資，充分發揮橋梁紐帶作用，助力美中雙

方開展積極對話，努力成為美中互利共贏的合作典範。



＊希望嘉吉公司繼續投資中國、深耕中國＊



王文濤在與尚博遠會見時表示，美方以芬太尼問題等為由單邊加徵關稅的錯誤做法，嚴重違

反了世貿組織規則，嚴重損害了美國消費者利益，嚴重破壞了全球產業鏈供應鏈安全穩定。中美

在互利共贏基礎上開展經貿合作，符合兩國共同利益。中方願加強對話溝通，為雙方企業創造更

加穩定的發展環境。希望嘉吉公司繼續投資中國、深耕中國，為全球消費者提供更多健康、安全

、優質的產品和服務。



尚博遠表示，嘉吉公司致力於為中國消費者提供優質穩定的產品和服務，堅定看好中國未來

發展，將繼續擴大在華投資，深化科技創新，為中國和全球消費者提供更加優質、健康的大宗農

產品和食品。

