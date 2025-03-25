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AH股新聞

25/03/2025 18:26

中電信：已完成ＡＩ體系化布局，今年算力資本支出預估增逾兩成

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）執行董事、董
事長兼首席執行官柯瑞文在業績會議上指出，公司天翼雲等接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ後，市場反應
良好，在商機方面，估計目前為止已簽５００多份合約，簽約額達６億元人民幣。
　
＊今年資本開支佔收入比例續明顯下降＊
　
　　他指出，目前已完成ＡＩ發展體系化布局，且正在發揮較好效用，預期今年天翼雲全面邁進
智能雲新發展空間。至於接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ下一步，公司將要做大規模，研究如何解決生活
、生產實際問題。他亦料今年雲計算保持良好增長，亦對市場很有信心，相信公司可持續為客戶
解決問題。
　
　　中電信去年資本開支按年下跌１０﹒６％，但算力部分則上升２２％。柯瑞文指出，資本開
支出現結構性調整，預期今年佔收入比例會明顯下降。至於算力，初步估算增長逾兩成，但強調
數字「不設限」，會根據客戶需求而靈活調動。
　
＊國際業務仍有信心，各方應開放合作＊
　
　　公司去年國際業務收入按年上升１５﹒４％。柯瑞文指出，國際業務今年發展趨勢亦不錯，
反映各地商務往來需求。被問及美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）正調查中電信等９家內地企業是
否規避美國限制一事，柯瑞文未有直接回應，僅表示不論企業出海或進入內地均須通信服務，因
此各方應要開放合作，如在算力調動多做工作。他亦稱，對國際業務發展仍然有信心。（ｒｈ）

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