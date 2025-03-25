《基金觀點》ＤＷＳ：中國市場前景樂觀，金價具進一步上升潛力

《環富通基金頻道２５日專訊》ＤＷＳ全球首席投資總監Ｖｉｎｃｅｎｚｏ Ｖｅｄｄａ發

表對市場與宏觀經濟及各資產類別的主要觀點。他指，美國股市今年表現遠遠落後於歐洲和中國

。一時之間，通脹持續頑固和經濟前景低迷等議題，在美國資本市場受到愈來愈多關注。相比之

下，中國市場前景顯得更加樂觀。自１月中旬以來，中國市場的表現持續優於其他新興市場，預

計這一趨勢將會持續。全國市場情緒日益樂觀，而低迷的房地產市場似乎已經觸底，但尚未完全

復甦。一旦當地消費者信心回升，近期持續承受下行壓力的企業利潤有望企穩，進而支撐股市表

現。



＊下調標普５００目標至６３００點，看好日本出口與內需型企業組合＊



２０２５年，美國企業利潤預計將保持穩健，但當前極高的估值水平可能難以長期維持。若

市場出現進一步拋售，或將提供良好的入市機會，將標準普爾５００指數於２０２６年３月的目

標由６５００點小幅下調至６３００點。



日本股市過去兩年表現亮眼。２０２５年下半年，全球經濟回暖及中國經濟走強可能帶來支

撐，但關稅措施與日圓升值或將構成不利影響。長期而言，看好精選出口型與內需型企業組合，

將ＭＳＣＩ日本指數於２０２６年３月的目標由１７７０點上調至１７８０點。



＊料歐元兌美元進一步升值，金價未來一年有望升至３２５０美元＊



美元自１月中旬升至幾乎與歐元平價的高位後已顯著回落，且這一趨勢料將延續。展望未來

１２個月，預計歐元兌美元將進一步升值，截至２０２６年３月的匯價料達１﹒１５。



黃金年內累升約１２％，過去１２個月總漲幅達３１％。儘管金價已處於高位，但在當前不

明朗的環境下，黃金仍具備進一步上升潛力。展望未來１２個月，金價有望攀升至每盎司

３２５０美元。（ｗａ）

