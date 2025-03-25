  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

25/03/2025 10:28

《基金觀點》ＤＷＳ：中國市場前景樂觀，金價具進一步上升潛力

　　《環富通基金頻道２５日專訊》ＤＷＳ全球首席投資總監Ｖｉｎｃｅｎｚｏ　Ｖｅｄｄａ發
表對市場與宏觀經濟及各資產類別的主要觀點。他指，美國股市今年表現遠遠落後於歐洲和中國
。一時之間，通脹持續頑固和經濟前景低迷等議題，在美國資本市場受到愈來愈多關注。相比之
下，中國市場前景顯得更加樂觀。自１月中旬以來，中國市場的表現持續優於其他新興市場，預
計這一趨勢將會持續。全國市場情緒日益樂觀，而低迷的房地產市場似乎已經觸底，但尚未完全
復甦。一旦當地消費者信心回升，近期持續承受下行壓力的企業利潤有望企穩，進而支撐股市表
現。
　
＊下調標普５００目標至６３００點，看好日本出口與內需型企業組合＊
　
　　２０２５年，美國企業利潤預計將保持穩健，但當前極高的估值水平可能難以長期維持。若
市場出現進一步拋售，或將提供良好的入市機會，將標準普爾５００指數於２０２６年３月的目
標由６５００點小幅下調至６３００點。
　
　　日本股市過去兩年表現亮眼。２０２５年下半年，全球經濟回暖及中國經濟走強可能帶來支
撐，但關稅措施與日圓升值或將構成不利影響。長期而言，看好精選出口型與內需型企業組合，
將ＭＳＣＩ日本指數於２０２６年３月的目標由１７７０點上調至１７８０點。
　
＊料歐元兌美元進一步升值，金價未來一年有望升至３２５０美元＊
　
　　美元自１月中旬升至幾乎與歐元平價的高位後已顯著回落，且這一趨勢料將延續。展望未來
１２個月，預計歐元兌美元將進一步升值，截至２０２６年３月的匯價料達１﹒１５。
　
　　黃金年內累升約１２％，過去１２個月總漲幅達３１％。儘管金價已處於高位，但在當前不
明朗的環境下，黃金仍具備進一步上升潛力。展望未來１２個月，金價有望攀升至每盎司
３２５０美元。（ｗａ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

空中軍備競賽：無人駕駛戰機與第六代戰機

25/03/2025 07:55

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處